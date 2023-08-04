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1997 年 FPS 划时代之作，消息称《雷神之锤 2：增强版》游戏即将发布

2023/8/4 14:20:14 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 4 日消息，据可靠游戏爆料人 billbil-kun 的最新消息，游戏《雷神之锤 2》的复刻版即将发布，在 8 月 10 日至 8 月 13 日举行的 Quakecon 2023 正式公开，登陆 PS5、PS4、Xbox One、Xbox Series X|S、Switch 和 PC，首发加入 XGP

《雷神之锤 2》（Quake II）是 id Software 于 1997 年冬发布的一款第一人称射击游戏作品，可以说是 FPS 游戏的划时代之作，整体游戏画面、玩法都超越了前作，也是不少玩家心目中的经典。

billbil-kun 爆料称，《雷神之锤 2：复刻版》的名字并没有“Remastered”一词，而是被直接称为《雷神之锤 2（Quake II）》

据IT之家此前报道，一些评级文件将该游戏称为《雷神之锤 2：增强版（Enhanced）》，具体最终命名还需要等待后续正式公布。

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关键词：雷神之锤FPS 游戏

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