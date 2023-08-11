赛博猫咪游戏《Stray》登陆微软 Xbox 平台，暂未入库 XGP

IT之家 8 月 11 日消息，备受好评的赛博猫咪游戏《Stray》已在 Xbox Series X / S 和 Xbox One 主机平台推出。该游戏此前已在 PlayStation 和 PC 平台发售，现在可供 Xbox 游戏玩家购买和游玩。

《Stray》由 BlueTwelve 工作室开发，玩家将扮演一只橙色虎斑猫穿过一个反乌托邦的机器人城市，找到回家的路。

《Stray》目前在 Xbox 商店售价 23.99 美元（IT之家备注：当前约 173 元人民币），首发优惠 6 美元。发行商 Annapurna Interactive 强调，游戏针对 Xbox Series X / S 进行了优化，为玩家提供了增强的视觉效果和性能。

不过，该游戏目前没有入库 Xbox Game Pass，因此 Xbox 玩家只能通过购买游玩，或者等待后续入库。

《Stray》是 2022 年 Steam 评分第二高的游戏，仅次于《吸血鬼幸存者》，还获得了多项奖项的提名，包括英国学院游戏奖（BAFTA）。

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