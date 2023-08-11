赛马娘手游国服《闪耀！优俊少女》定档 8 月 30 日公测：iOS 开放预约，B站代理

IT之家 8 月 11 日消息，由 Cygames 出品，bilibili 游戏独家代理的《赛马娘 Pretty Derby》手游国服《闪耀！优俊少女》宣布于 2023 年 8 月 30 日正式开启公测。

《闪耀！优俊少女》的苹果 App Store 预订现已开启，为纪念 iOS 预订开启，官方为训练员们准备了礼物，奖励将在开服后全服发放，届时IT之家小伙伴可以登录游戏领取：

【礼物内容】

宝石 ×300

金币 ×20000

协助积分 ×20000

《赛马娘 Pretty Derby》是一款由日本 Cygames 发行的模拟养成游戏，手游于 2021 年 2 月 24 日发行，PC 版（DMM GAMES）版于 2021 年 3 月 10 日发行。

《闪耀！优俊少女》企划将日本的赛马运动娘化，担任本作主角的「赛马娘」们不仅要在日常进行锻炼参加比赛，而且还要作为偶像出道。

本作故事讲述主角「Special Week」为了成为世界第一的赛马娘，远道由北海道前来参加都心。除了她之外，各地的赛马娘为了自己的理想而竞走。这是一款结合竞马元素的美少女养成游戏。

值得一提的是，《闪耀！优俊少女》作为 Cygames 推出的跨平台企划，除了手游之还有动画作品。

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