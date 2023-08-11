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电影《封神第一部》《芭比》宣布延长上映：分别延期至 9 月 19 日、20 日

2023/8/11 15:12:43 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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感谢IT之家网友 雨雪载途华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 11 日消息，今日电影《封神第一部》官宣密钥延期至 2023 年 9 月 19 日，同时，电影《芭比》也官宣中国内地延长上映一个月，密钥延期至 9 月 20 日。

▲ IT之家合成图片

据猫眼专业版数据显示，截至发稿，《封神第一部》内地上映 23 天，今日取得 2271.92 万票房成绩，累计票房 18.44 亿；《芭比》内地上映 22 天，今日取得 108.13 万票房成绩，累计票房 2.36 亿

IT之家此前报道，电影《封神第一部》由乌尔善执导，费翔、李雪健、黄渤、于适、陈牧驰、此沙、武亚凡、夏雨、袁泉、王洛勇、侯雯元、黄曦彦、李昀锐、杨玏以及陈坤出演。剧情简介显示，商王殷寿与狐妖妲己勾结，暴虐无道，引发天谴。昆仑仙人姜子牙携“封神榜”下山，寻找天下共主，以救苍生。西伯侯之子姬发逐渐发现殷寿的本来面目，反出朝歌。

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电影《芭比》由玛格特・罗比饰演芭比，她此前出演过《华尔街之狼》，并在漫改电影《自杀小队》中饰演“小丑女”哈莉・奎茵，去年她主演的新片《巴比伦》上映。

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剧情方面，电影《芭比》讲述原本在芭比乐园过着 100% 完美生活的芭比（玛格特・罗比 饰），突然发现自己身边接连出现不完美事件，意识到危机的她与男友肯（瑞恩・高斯林 饰）决定前往真实世界探寻真相。预告展现了他们在真实世界的欢乐冒险，真人大小的芭比和肯成为人群中最显眼的存在，他们身着荧光撞色的情侣装在海边轮滑漫步……

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关键词：封神第一部真人芭比

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