七彩虹发布 B760M-MEOW 主板：白色 PCB，“橘宝”主题涂装

IT之家 8 月 11 日消息，七彩虹旗下 COLORFIRE 品牌继续扩展“MEOW 系列”产品，今日发布 B760M-MEOW WIFI D5 橘影橙主板。

据 IT 之家此前报道，七彩虹现已推出“MEOW 猫咪系列” COLORFIRE GeForce RTX 4070 / 4060 Ti 橘影橙显卡。今天带来的 COLORFIRE B760M-MEOW WIFI D5 橘影橙主板，与显卡一样该家族系列产品采用“橘宝”IP 形象。

外观细节处理上，COLORFIRE B760M-MEOW WIFI D5 橘影橙主板将“橘宝”元素融入散热装甲、定制电池、音频屏蔽罩，南桥散热装甲升级为“橘宝的游戏装备库”。

COLORFIRE B760M-MEOW WIFI D5 橘影橙采用来自英特尔的 B760 芯片组，兼容第 13/12 代酷睿处理器。M-ATX 板型设计兼顾小巧和扩展性，主板采用橘宝定制散热系统，全覆盖大面积寒霜散热装甲，通过复合沟槽设计增大空气接触面积，增强散热效果。

此外，B760M MEOW WI-FI D5 橘影橙主板采用 12+1 相的强化供电设计，配备电气性能更优秀的 F.C.C 铁素体电感、三合一封装的 DrMOS 管和 10K 黑金固态电容。

扩展性方面，这款主板内置 4 条最高支持 7000MHz 的 DDR5 内存插槽，每条插槽最高支持 48GB 容量，实现最大 192GB 容量；提供三个满速的 M.2 固态硬盘接口，并提供 4 个 6Gbps 的 SATA 硬盘接口；主板搭载来自瑞昱 2.5G 有线网卡和英特尔 WiFi 6 无线网卡。

这款主板将在近期上市。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。