英特尔酷睿 i5-14600K 处理器曝光：14 核 20 线程，兼容 600/700 系列主板

IT之家 8 月 8 日消息，HXL (@9550pro) 曝光了即将推出的英特尔第 14 代酷睿 i5-14600K 处理器，从图来看这应该是一位中国玩家进行了上机测试。

这颗 Raptor Lake-S Refresh 处理器运行在 Z790 平台（F5 BIOS 的技嘉 Z790 Gaming X AX）上，拥有 14 核 20 线程以及 5.3 GHz 的加速频率，兼容 600/700 系列主板。

酷睿 i5-14600K 规格非常简单，包括 6 个 P 核心（ Raptor Cove）和 8 个 E 核心（Gracemont），基础频率 3.5 GHz，最高可达 5.3 GHz（单核）。

酷睿 i5-14600K： 14 核 (6+8) / 20 线程 / 5.3 GHz / 24 MB L3 缓存 / 125W / 预计 319 美元左右

酷睿 i5-13600K： 14 核 (6+8) / 20 线程 / 5.1 GHz / 24 MB L3 缓存 / 125W / 319 美元（IT之家备注：当前约 2294 元人民币）

酷睿 i5-12600K： 10 核 (6+4) / 16 线程 / 4.9 GHz / 20 MB L3 缓存 / 125W / 318 美元

通过 Core Temp 应用可以看到，这颗芯片空闲时处于 30 多度的状态，而最高温度则达到了 50-60℃之间。

根据之前的爆料，英特尔会在本季度推出三款 14 代处理器，包括酷睿 i5-14600K、i9-14900K 和 i7-14700K。

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