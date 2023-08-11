《心灵杀手 2》总监：游戏从《生化危机》中汲取经验，可让玩家“感到更脆弱”

IT之家 8 月 11 日消息，游戏开发商 Remedy Entertainment 近日官宣了《心灵杀手 2》，该游戏将在 10 月 17 日发布，仅提供数字版本，是此前受到好评的《心灵杀手》初代续作。

《心灵杀手 2》的总监 Kyle Rowley 近期在接受游戏杂志《EDGE》的采访中，透露了同为恐怖作品的《生化危机》对本作的一些影响。

Kyle Rowley 表示：“《生化危机》新作的确在视角等方面上对《心灵杀手 2》起到了很重要的参考作用，这些设定不仅对生化危机有用，也更能帮助我们打造出理想中的游戏体验。结合《生化危机》的经验，《心灵杀手 2》将会更加幽闭恐怖，会给玩家带来进一步的脆弱感，并增强敌人的危险和魄力。”

IT之家经过查询得知，《控制》与《心灵杀手》游戏世界观相互贯通，是一个互联的“Remedy 宇宙”，而《控制》中的 AWE（异世界事件）扩展包为《心灵杀手 2》世界观铺平了道路。

▲ 图源《心灵杀手 2》

《心灵杀手 2》将以艾伦・韦克和萨贾・安德森的双视角来展开，游戏预计 10 月 17 日以数字版的形式登陆 PlayStation 5、Xbox SeriesX|S、Epic 游戏平台，不提供实体版本。

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