第二季度 QQ 平台生态治理公告：处置违规账号 460 万个

IT之家 8 月 11 日消息，QQ 安全中心发布 2023 年第二季度 QQ 平台生态治理公告，共计处置违规账号 460 万个，重点打击色情低俗及暴力血腥违规内容，并依据平台规范处置封停相关群聊及账号。

QQ 安全团队发现，有不法分子于平台内散布色情低俗违规内容，诱导其他用户点击，并借此为黑产引流或试图实施诈骗。平台已于今年第二季度处置 64 万个相关群聊及账号。

制作、发布、传播暴力血腥内容，亦属于违反 QQ 平台规范的行为。此外，部分用户还将此类违规内容售卖牟利、诱导他人转发，并煽动其他用户拍摄同类内容继续传播。

据 QQ 在各场景多方位的查处结果，第二季度累计处置 188 个违规群聊、308 个相关账号。

IT之家此前报道，QQ 安全中心曾发文表示，有部分用户试图通过制作、传播不良内容（如诱导不良行为、鼓吹畸形审美、故意激化对立矛盾等内容）等行为以博取流量、吸引关注，造成负面影响。

部分涉未成年人的内容更对相关群体产生负面引导，有损未成年群体身心健康。

QQ 平台对于上述违规内容及相关违规用户坚决予以打击，并对相关违规账号予以封禁处置。

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