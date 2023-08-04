QQ 平台打击不良内容，封禁鼓吹畸形审美、激化对立矛盾等违规账号

IT之家 8 月 4 日消息，QQ 安全中心公众号发布严厉打击不良内容的公告，表示有部分用户试图通过制作、传播不良内容（如诱导不良行为、鼓吹畸形审美、故意激化对立矛盾等内容）等行为以博取流量、吸引关注，造成负面影响。

部分涉未成年人的内容更对相关群体产生负面引导，有损未成年群体身心健康。

QQ 平台对于上述违规内容及相关违规用户坚决予以打击，并对相关违规账号予以封禁处置。

图源 QQ 安全中心公众号

IT之家此前报道，国家网信办研究起草了《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》，将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，推动模式覆盖范围由 App 扩大到移动智能终端、应用商店，实现软硬件三方联动，方便用户一键进入模式，为未成年人营造安全健康的网络环境。

分龄化设计根据以下 5 个年龄区间划分：

不满 3 周岁；

3 周岁以上不满 8 周岁；

8 周岁以上不满 12 周岁；

12 周岁以上不满 16 周岁；

16 周岁以上不满 18 周岁。

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