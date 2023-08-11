微软为 VS Code 引入 Visual Studio 的 CMake 调试器

IT之家 8 月 11 日消息，微软日前宣布与 Kitware 合作，在 CMake 3.27 版本中合并 CMake 调试器，用户目前已经可以在 VS Code 中使用 CMake 调试器。

据悉，由于新的 CMake 合并了微软的 CMake 调试器（CMake Debugger），因此原本在 Visual Studio 才能使用的 CMake 调试器，现在 VS Code 用户也可以使用。

▲ 图源 微软官方博客

IT之家发现，VS Code 可用的 CMake 调试器目前已经在 CMake 3.27 版本中提供，该调试器同时随附在 Visual Studio 17.8 之后的版本中，当下用户只要在 VS Code 中安装 CMake 扩展，便可以使用 CMake 调试器对 CMakeLists.txt 脚本进行调试。

微软提到，由于该调试器使用 Debug Adapter Protocol（DAP）开放协议，因此与许多开发环境兼容。

通过使用 CMake 调试器，开发者可以在 CMakeLists.txt 文件中，依据文件名称、行号设置断点，用户也可以执行、跳过或是退出断点。

开发者也可以通过 CMake 调试器的调用堆栈，查看和调试相关连的文件名和代码，同时也可以决定调试器自动中断的错误和警告。

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