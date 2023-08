微软推出 VS Code 用 Unity 开发工具包，助力跨平台软件游戏开发

IT之家 8 月 4 日消息,微软日前针对 VS Code,推出了一款跨 Windows、macOS 和 Linux 平台的 Unity 开发工具包,该工具包基于微软此前于 6 月推出的 C# 开发工具包和 C# 扩展插件,可助力开发者编写跨平台 Unity 游戏及 3D 软件。

▲ 图源 微软

微软表示,该 Unity 开发工具包由 Roslyn 提供 C#代码编辑支持,因此开发者可以使用完整的 IntelliSense 代码功能,开发者同时能够配合 IntelliCode for C#,获得相应 AI 代码辅助功能,从而增强编写代码时的效率。

此外,该 Unity 开发工具包还包含了 Unity Roslyn Analyzers 项目,可以提供“为 Unity 打造的自定义建议和代码联想功能”。

▲ 图源 微软

IT之家经过查询得知,由于 C#开发工具包和 VS Code Unity 开发工具包建立在与 Visual Studio 相同的基础上,因此在授权条款方面,个人、学术和开源层面上的用户可以免费使用,但是若以企业名义使用,则必须购买或订阅相应许可证。

当下开发者要使用该 Unity 扩充套件,需要在电脑上安装 Unity 2021,在安装之后,VS Code 便将自动安装开发工具包。

