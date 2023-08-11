抖音发布《关于严肃整治机构不良经营行为的公告》，打击涉“侵权、黄色、诈骗、黑产”等不法机构

IT之家 8 月 11 日消息，抖音直播今日发布《关于严肃整治机构不良经营行为的公告》，公告表示，自 2023 年 6 月起，抖音直播对存在侵害未成年人权益、色情导流、诈骗、涉黑产、诱导过度消费相关违法违规不良经营行为的机构进行严厉打击，共处置 255 家机构。

IT之家从抖音发布的公告中发现，若机构存在下述不良经营行为，官方首次将会对机构的“公会健康分”扣减 20 分，暂停公会结算权益一个月，二次触犯将对机构进行清退处理，平台将于其终止合作。同时抖音官方团队还将视具体情形，上报公安部门。

侵害未成年人权益的行为 平台严禁以任何形式为未成年人提供直播经纪服务，教唆引导或帮助未成年人进行单独直播、教唆、引导、威胁未成年人进行直播消费的行为。 提供低俗色情信息及服务的行为 平台严禁展示色情低俗内容及以承诺展示色情低俗资源、服务作为回报诱导用户消费等行为，包括但不限于: 传播或出售色情资源、展示含有色情低俗内容的出版物、承诺进行色情服务等行为、表演淫秽、严重色情内容。 诈骗行为 平台严禁利用虚假承诺、虚构事实或隐瞒真相等方式诱导用户消费、欺诈用户的行为，包括但不限于利用虚假身份演绎剧本、伪装他人身份、教唆他人等方式诱导用户消费或实施诈骗。 涉黑产的行为 平台严禁将犯罪或其他违法行为所获得的收入，通过直播消费掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的违规行为。 情感诱骗行为 平台严禁通过承诺线下见面、承诺可发展恋爱关系等方式欺骗用户消费，如通过塑造单身美女人设演绎剧本获取他人信任，以恋爱、陪聊、哄睡、提供私人联系方式、私人福利等情感诱导方式诱导用户送礼、转账的违规行为。

抖音直播表示，MCN / 公会等直播机构对自身及 / 或旗下工作人员、主播均具有管理责任与义务。MCN / 公会等直播机构应对自身及 / 或旗下工作人员直接实施的，教唆、引导、帮助主播或指定、安排第三方实施的前述违法违规行为后果直接负责，并应对旗下主播的任一违法违规行为承担管理责任。

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