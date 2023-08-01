抖音直播公示不良 PK 治理成果，处罚账号 11 余万

IT之家 8 月 1 日消息，抖音直播发布第二十期“不良直播 PK 内容”治理公示，自 7 月 1 日以来，抖音直播已对存在违规的 110991 个账号进行处罚，并无限期回收 1059 个账号直播权限。

IT之家从公示获悉，抖音直播将针对叫嚣引战、恶意炒作、低俗惩罚等十大不良 PK 内容进行重点治理。公告特别指出，平台严禁在直播 PK 中进行刺激性互动游戏，或刻意制造低俗、恶俗 PK 氛围，进行低级趣味惩罚游戏等违规行为。

对于违反直播间社区规范行为的主播，抖音直播将根据行为严重程度、主观恶意程度以及造成的影响给予警告停播、回收直播权限等处罚。对于反复违规并造成不良社会影响的账号，平台将无限期回收直播权限并公示通报，相关公会也将被警告公示、冻结权益直至清退。

今年年初，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家互联网信息办公室有关负责人介绍了 2023 年“清朗”系列专项行动的相关情况，聚焦社交、短视频、网络直播等类型重点平台，坚决打击“自媒体”造谣传谣、假冒仿冒、违规营利等突出问题。

“清朗・网络戾气整治”专项行动要求：整治直播“PK”环节问题，严肃查处主播逞勇斗狠、互撕攻击、谩骂吐脏等行为，针对部分主播逃避监管、借“小号”进行恶俗行为，对其所有账号采取统一处置措施，情节恶劣的纳入黑名单。

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