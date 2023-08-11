快手：未来一年向超 700 万优质创作者投入超 4000 亿流量扶持

IT之家 8 月 11 日消息，据快手消息，2023 快手光合创作者大会昨日在上海外滩举行。会上，快手宣布未来一年将面向超 700 万优质创作者，投入超 4000 亿流量扶持，预计全年有望帮助全平台创作者实现变现超千亿。

快手科技创始人兼 CEO 程一笑在大会现场透露，过去一年，有超过 2200 万人在快手获得收入。

快手商业化业务负责人王剑伟表示，今年 6 月磁力聚星广告主同比增长接近 40%，Q2 商单同比增长两倍。同时，今年 3 月快手还推出了帮助创作者变现的新产品“磁力万合”，截至目前已助力 10 万 + 创作者变现，其中 30% 的创作者是首次获得收入。

电商变现方面，快手表示也将更多的扶持中腰尾部电商创作者，为他们提供包括流量、现金在内的多种激励补贴。并进一步完善泛货架体系，将激励从单纯的直播扩展到短视频、橱窗等多个场景，鼓励电商创作者们在快手做更全域的经营。

快手表示，过去一年，创作者发布作品数增长 14.8%，活跃发文作者数增长 11.0%，活跃万粉作者较去年同期增长 31%，连续 12 个月持续创作作者达 3278 万人，较去年同期增长 18%。

据 IT 之家此前报道，快手 2023 一季度首次实现上市后集团层面整体盈利，收入由 2022 年同期的 211 亿元增加 19.7% 至 252 亿元。第一季度调整后净利润 4200 万元，去年同期亏损 37.22 亿元。

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