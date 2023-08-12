2023 款红旗 H9 车型上市：增发光旗标、睡眠头枕等配置，售 30.98 万元起

IT之家 8 月 12 日消息，2023 款红旗 H9 于 8 月 11 日上市，新车在外观细节、配置和智能化等方面有所调整，售价区间依旧为 30.98 万元-53.98 万元，IT之家附详细配置如下：

2.0T 智联旗悦版：30.98 万元

2.0T 智联旗享版：32.98 万元

2.0T 智联旗畅版：36.98 万元

3.0T 智联旗畅版：45.98 万元

3.0T 智联旗领四座版：53.98 万元

相比现款车型，新车依旧沿用家族经典设计，车头的旗标升级为全亮灯效，同时扩充前大灯照射距离。此外，新车取消了“荣耀蓝”“流沙金”的外观配色，新增一款“量子银灰”配色。

内饰配置方面，旧款 3.0T 车型专属的紫砂红配色下放至 2.0T 车型上，方向盘按键由触摸式改为实体按键，同时取消白色内饰。此外，新车增配座椅睡眠头枕，液晶仪表盘和中控屏新增睡眠模式，后排扶手上的控制屏幕增设儿童锁。

车机系统方面，新车系统版本升级至旗偲 1.0，官方称优化了导航功能，并实现出行服务整合，同时采用情感化交互设计，实现 VIP 账号互通。

新车依旧沿用旧款 H9 的动力系统，由 2.0T 涡轮增压发动机和 48V 轻混系统组成，最大功率 252 马力，峰值扭矩 380 牛・米；3.0T 车型则是 V6 机械增压发动机，最大功率 283 马力，峰值扭矩 400 牛・米。

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