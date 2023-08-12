小米商城服务升级：上门服务进度全程可查，当日收、当日修、当日返

IT之家 8 月 12 日消息，小米商城宣布服务升级，超 1500 家服务门店覆盖全国 94% 地级市，超 3000 家属地化服务网点覆盖全国，超 3 万名专业认证工程师提供服务，还有提前查询门店服务、上门服务进度全程可视等服务。
IT之家附升级服务：
当日收 当日修 当日返：全国 30 家小米寄修服务中心，平均每 1 个省被 1 家寄修服务中心所覆盖，当日 12 点前签收，当日完成维修，当日返还。
功能可视：查询附近门店，可视门店服务功能，包括特殊机型维修、活动权益交付、个性化服务、保险服务承接、同城闪送支持、特殊部件维修等。
上门服务进度 全程可视：预约上门服务，随时与工程师发起在线沟通，服务进度、服务费用、工程师信息等 7 大关键节点全程透明可视可查。
预约上门服务 2H 极速响应：申请预约上门服务，2 小时内快速响应，与用户确认产品信息、上门时间、地点等需求。
24H 内 物流 100% 发货：小米物流配送全面升级，中小件 / 大家电订单入仓 24 小时内，小米物流仓实现 100% 发货。
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