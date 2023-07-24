消息称苹果零售店很快为客户提供“送货上门”服务

IT之家 7 月 24 日消息，Mark Gurman 表示，苹果正准备为苹果零售店员工提供一种新的选择，以便在顾客购买产品时为他们提供“送货上门”服务，而不是要求客户将产品带回家。

Gurman 表示，新的 EasyPay 在线订购计划将于 8 月开始在各门店推出，这一举措可能标志着苹果更大的战略转变。

在此之前要想获得“送货上门”服务，苹果专卖店员工只能建议顾客通过在线购买，或帮助顾客在网站上填写临时订单，而新的官方计划意味着该服务将直接集成到苹果零售渠道的 EasyPay 终端中（IT之家注：在线购买也可以选择 Apple Store 零售店取货）。

他认为，通过为更多的客户提供“送货上门”服务，苹果未来可能需要更多库房空间来储存产品，但可以为客户提供便利。例如，当你去店里购买 iMac 等笨重设备时只需在家中等待收货即可，而不必亲自将其带回家。

Gurman 推测，这一服务可能也会在 Vision Pro 的推广中发挥作用，因为 Vision Pro 有数千种配件，例如适合用户头部尺寸的头带和光密封件，而苹果零售店恐怕很难同时拥有所有库存，而通过送货作为支持的选项，他们就可以更好地完成 Vision Pro 的销售。

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