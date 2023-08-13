特斯拉司机被 Autopilot 警告 150 次后与警车相撞，报告揭示细节

IT之家 8 月 13 日消息，2021 年 2 月 27 日，一辆处于 Autopilot 自动驾驶模式下的 2019 款特斯拉 Model X，以每小时 54 英里（IT之家备注：约 86.9 公里）的速度撞上了一辆警车。正在进行例行交通检查的五名警察在事故中受伤，被警方拦下的司机也同样受伤。

有报道称，这辆 Model X 的司机在事故发生时处于酒醉状态。尽管如此，受伤的五名警察仍对特斯拉提起了诉讼。诉讼指控特斯拉未能充分解决其 Autopilot 驾驶辅助系统的问题，寻求 100 万至 2000 万美元的伤害和永久残疾赔偿。

华尔街日报的一项调查成功获取了这辆 2019 款 Model X 的录像，事实证明，该驾驶员在撞车前收到了 150 次来自 Autopilot 的警告。这些警告建议驾驶员接管车辆，并持续了 34 分钟。

2019 款 Model X 没有配备车内摄像头，因此该车的 Autopilot 驾驶监控系统主要依赖于是否能够检测到方向盘上的扭矩。考虑到驾驶员收到了 150 次警告，可以看出驾驶员能够施加足够的扭矩来保持 Autopilot 的激活状态。

据报道，在从车辆收到第 150 次警告后，处于酒醉状态的 Model X 驾驶员最终还是听从了 Autopilot 的建议接管车辆。然而，此刻 Model X 距离停放的警车只有 2.5 秒和 33.8 米远。华尔街日报指出，Autopilot 试图刹停 Model X，但系统似乎已经解除，期望驾驶员会接管控制。

特斯拉一直坚称责任在于这位据称酒醉的 Model X 司机，从某种程度上说，特斯拉有一定道理，因为如果没有 Autopilot 的车辆，驾驶员一旦不注意道路，可能会立即发生事故，并造成更多人员伤害。话虽如此，如果 Autopilot 发出了 150 次警告，很明显驾驶员并没有专注于道路，特斯拉 Autopilot 应该被编程让车辆停靠在路边，这样才更加安全。

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