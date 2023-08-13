102.3 米！中国科考队发布亚洲最高树等身照

IT之家 8 月 13 日消息，藏南柏木是一种中国特有的植物，它生长在雅鲁藏布江支流的河谷中，有着惊人的高度和悠久的历史。近日，中国巨树科考队在西藏波密县易贡乡发现了两棵超过 90 米的藏南柏木，并首次公布了它们的等身照和相关数据。这些巨树不仅是自然奇观，也是生物多样性的宝库，值得我们保护和研究。

据央视新闻报道，2023 年 5 月，由北京大学牵头的联合调查队使用激光雷达技术，在波密县通麦发现并测得了一棵高达 102.3 米的西藏柏木，刷新了亚洲最高树纪录。

为了调查巨树群落的分布情况，6 月中国巨树科考队走进波密易贡乡及其周边面积 15 公顷的原始森林区域，完成了 1 万平方米的群落本底调查。科学家攀树抵达树冠层，系统完成了两棵巨树的树冠层科考，采集了巨树群落植物标本及种质资源。

本次调查发现此片巨树居群有丰富的高度层级：80 米以上巨树不完全统计为 260 棵以上，90 米巨树为 25 棵，按照活体高度计算 100 米级巨树 1 棵即藏南柏木 Ⅰ 号，活体高度为 101.2 米，其次是藏南柏木 Ⅱ 号，活体高度为 99.5 米。2023 年 8 月 13 日，科考队发布了这 2 棵巨树的等身照和相关数据。

专家通过树木的胸径与年轮的比值推断，藏南柏木 Ⅰ 号年龄约为 1450 岁，胸径是 296 厘米，藏南柏木 Ⅱ 号年龄约为 1400 岁，胸径是 288 厘米。

△ 藏南柏木 Ⅰ 号树等身照

△ 藏南柏木 Ⅱ 号树等身照

科考队员介绍，此前测量为 102.3 米的西藏柏木，经现场采集进行形态和文献对比，鉴定为藏南柏木（Cupressus austrotibetica），其历史高度（包含主干枯枝）为 102.3 米，相当于 36 层楼高。活体高度（从树干基部至存活枝顶部）为 101.2 米；按目前已有的测量记录，其活体高度 101.2 米依然为全球第二高树种、亚洲最高树。

IT之家注意到，除了测量巨树的高度和胸径外，科考队还对巨树的树冠层进行了详细的调查。他们发现，在 50 米及以上的高度，巨树的附生植物越来越丰富且密集，直至树梢顶部。附生植物是一种不依赖土壤生长的植物，它们利用巨树的枝干作为支撑，从空气和雨水中获取水分和养分。它们不会对巨树造成伤害，反而增加了巨树的美观和生命力。科考队在 Ⅱ 号巨树的树冠层中共发现了 46 种附生植物，其中兰花就有 6 种以上，包括盆距兰属和石豆兰属疑似新种。除了植物外，巨树的树冠层还是许多动物的家园。科考队发现了树冠层活动的赤红山椒鸟、红翅鵙鹛等鸟类，以及麦彩臂金龟等十数种昆虫。这些动物与巨树和谐共生，构成了一个小型的生态系统。

巨树是雨林的生物标志之一，植物学家一般把 70 米以上的树称为巨树。树的极限高度取决于两个条件：树干的机械强度和水分能够被树的蒸腾作用送达的高度，所以，巨树也有“止境”。世界上最高的、超过 80 米的那些巨树，无一例外都生活在降雨量大、水汽充足、气候相对温和的区域。

巨树等身照是排除近大远小的透视干扰，把不能移动的巨树相对清晰真实带到观众眼前，以实现人物与巨树等比例的对比及体验。在 2019 年之前这种拍摄往往需要半月甚至一个月时间，随着无人机技术不断提升，尝试以无人机垂直升降环拍，再加后期数百张照片合成处理，解决了这一难题。此次综合科考平均每棵巨树拍摄 1500 张到 1700 张的素材，完成了藏南柏木（Ⅰ 号、Ⅱ 号）的等身照拍摄，其中 Ⅱ 号树的拍摄精度超过 55 亿像素。

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