苹果全新 Apple Store 落地伊斯坦布尔，还拥有树木林立的大型花园

IT之家 10 月 22 日消息，今日，苹果宣布 Apple Bağdat Caddesi 在伊斯坦布尔正式开幕。坐落在伊斯坦布尔市中心的 Apple Bağdat Caddesi 是苹果在土耳其的第三家零售店。

▲ 图自苹果，下同

为庆祝零售店开幕，苹果将推出 Perspektif Istanbul，这是一个为期六周的 Today at Apple 项目，旨在向这座城市及其创意人才致敬。这一系列课程由 20 位本地艺术家主讲。

▲ 整个空间通过高达近 10 米的玻璃幕墙俯瞰外围

IT之家了解到，这里也将举办一场增强现实（AR）展览。使用带激光雷达扫描仪的最新款 iPad Pro 和 iPhone 13 Pro，来访者将可在屏幕上通过 AR 欣赏灵感来自土耳其传统湿拓画的陶瓷容器，并聆听独特的空间音效。

苹果表示，Apple Bağdat Caddesi 具有与全球各地 Apple Store 零售店及加州库比提诺 Apple Park 相似的设计元素，同时使用取材自当地的 Aksaray Yaylak 花岗岩和土耳其石灰华。零售店笼罩在悬浮感碳纤维屋顶下，拥有树木林立的大型花园，犹如城市中心的一片都市绿洲。

来访者进店后会看到 Forum 互动坊与影像墙，这里是 Today at Apple 课程的举办场地。零售店上层两侧设计了长廊。整个空间通过高达近 10 米的玻璃幕墙俯瞰外围。