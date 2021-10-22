首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>苹果

苹果全新 Apple Store 落地伊斯坦布尔，还拥有树木林立的大型花园

2021/10/22 17:30:54 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
评论：

IT之家 10 月 22 日消息，今日，苹果宣布 Apple Bağdat Caddesi 在伊斯坦布尔正式开幕。坐落在伊斯坦布尔市中心的 Apple Bağdat Caddesi 是苹果在土耳其的第三家零售店

▲ 图自苹果，下同

为庆祝零售店开幕，苹果将推出 Perspektif Istanbul，这是一个为期六周的 Today at Apple 项目，旨在向这座城市及其创意人才致敬。这一系列课程由 20 位本地艺术家主讲。

▲ 整个空间通过高达近 10 米的玻璃幕墙俯瞰外围

IT之家了解到，这里也将举办一场增强现实（AR）展览。使用带激光雷达扫描仪的最新款 iPad ProiPhone 13 Pro，来访者将可在屏幕上通过 AR 欣赏灵感来自土耳其传统湿拓画的陶瓷容器，并聆听独特的空间音效。

苹果表示，Apple Bağdat Caddesi 具有与全球各地 Apple Store 零售店及加州库比提诺 Apple Park 相似的设计元素，同时使用取材自当地的 Aksaray Yaylak 花岗岩和土耳其石灰华。零售店笼罩在悬浮感碳纤维屋顶下，拥有树木林立的大型花园，犹如城市中心的一片都市绿洲。

来访者进店后会看到 Forum 互动坊与影像墙，这里是 Today at Apple 课程的举办场地。零售店上层两侧设计了长廊。整个空间通过高达近 10 米的玻璃幕墙俯瞰外围。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果Apple Store

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用