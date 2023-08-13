经典游戏《欧洲卡车模拟 2》Steam 国区降价，基础版从 108 元改为 88 元

IT之家 8 月 13 日消息，SCS 软件宣布旗下《欧洲卡车模拟 2》与《美国卡车模拟》Steam 国区价格永降，两款游戏基础版已从 108 元降至 88 元，目前均为好评如潮，好评率分别为 97% 和 96%。

《欧洲卡车模拟器 2》是一款非常逼真的卡车模拟驾驶类游戏，游戏内有着众多炫酷华丽的卡车可以选择，玩家将在各种不同的公路或者高速路上，穿越城市以及乡村，以独特的视角进行驾驶，在路上驰骋运输。体验在生活中无法感受到的驾驶感觉。

据IT之家所知，本作可以在 macOS、Windows 和 Linux 三大系统上运行，最初于 2012 年 10 月 19 日发行。该游戏也是 2008 年《欧洲卡车模拟》的第二代作品。

游戏世界地图全部都在欧洲地区（大多是西欧、中欧；以及大部分东欧巴尔干半岛国家和相关城市），不过部分东欧国家及城市（诸如白俄罗斯、乌克兰等）都未有在游戏中可供玩家选择，若玩家希望体验全欧洲所有国家版图的驾驶一般则需要购买游戏扩充包，如斯堪的纳维亚、东欧、法国、意大利、伊比利亚半岛、波罗的海、巴尔干半岛等地区，近年欧卡 2 制作团队不断推出新国家和地区的地图给玩家购买，借此让玩家感受更多欧洲国家的道路和城市特色。

《美国卡车模拟》是一款由捷克公司 SCS Software 开发的运输模拟游戏，属《欧洲卡车模拟 2》同一系列的续作。游戏于 2016 年 2 月 3 日正式发布。游戏世界地图位于美国的西岸地区；玩家可以驾驶铰接式卡车驶入多处地点的运输站来运送货物。随着游戏的进展，玩家将可以购买更多的车辆、车库，并可以雇用更多司机为其工作。

游戏中玩家需要驾驶美式卡车运输货物，过程中要保证遵守交通规则，保持匀速行驶，按时交货等等，还要靠自己的驾驶技术把货车精确的停到货仓。

游戏中使用的地图为谷歌地图，玩家可以驾驶各式各样的美式卡车，在高速公路上欣赏北美的标志性建筑。

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