2D 横板 Rogue-Lite 游戏《失落城堡 2》上线 Steam，支持简体中文

IT之家 8 月 12 日消息，2D 卡通横版 Rogue-Lite 游戏《失落城堡 2》上线 Steam，即将推出抢先体验版本，支持简体中文、多人联机，发售时间待定。

IT之家从官方描述获悉，抢先体验版本包含：

官方规划将在完整版本完成以下内容：

游戏简介：

失落城堡 2 是一款 2D 卡通横版 Rogue-Lite 动作冒险游戏。



数量丰富的武器装备

超过 200 种不同的武器和防具，带来变化多样的动作机制，丰富独特的武器技能！



带有随机被动效果的宝藏

超过 50 种效果各不相同的宝藏，收集的宝藏越多，自身就会越强大，让每局游戏都充满变化和新鲜刺激！



爽快的关卡和强大 BOSS 挑战

风格多样的关卡场景：黑森林、废村、结晶山、黑城堡等等。

超过 10 + 种各具特色的强大 BOSS 等待着你来挑战！





黑城堡是一座在边境群山深处的神秘城堡。经发现黑城堡的宝藏猎人报告，该城堡被各种异常独特的环境围绕，附近的生物出现奇怪的变异现象，甚至发现了神秘的虚灵和魂晶。一切的一切都在说明，黑城堡内隐藏着什么……



新的冒险正召唤着宝藏猎人们，加入宝藏猎人公会，前往神秘的黑城堡开始新的寻宝之旅吧！