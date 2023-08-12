2D 横板 Rogue-Lite 游戏《失落城堡 2》上线 Steam，支持简体中文

IT之家 8 月 12 日消息，2D 卡通横版 Rogue-Lite 游戏《失落城堡 2》上线 Steam，即将推出抢先体验版本，支持简体中文、多人联机，发售时间待定。
IT之家从官方描述获悉，抢先体验版本包含：
5 个主路线关卡及完整的流程体验
11 个随机关底 Boss
约 100 种被分为 5 个大类的随机武器
约 100 种不同造型的装备
约 50 种带随机效果的宝藏
官方规划将在完整版本完成以下内容：
计划增加 4 个额外的分支路线关卡和 1 个隐藏关卡。（包含抢先体验版内容，将有 10 个不同的关卡内容。）
计划补充一个完整的故事。
计划设计两个 2 个新的武器分类及基于这个新分类约 50 种新武器。（包含抢先体验版内容，一共 7 个武器大类约 150 种随机武器。）
计划增加约 10-20 套不同外观的装备。（包含抢先体验版内容，一共约 120 种不同造型的装备。）
计划增加约 10-20 种带随机效果的宝藏。（包含抢先体验版内容，一共约 70 种带不同随机效果的宝藏。）
游戏简介：
失落城堡 2 是一款 2D 卡通横版 Rogue-Lite 动作冒险游戏。
数量丰富的武器装备
超过 200 种不同的武器和防具，带来变化多样的动作机制，丰富独特的武器技能！
带有随机被动效果的宝藏
超过 50 种效果各不相同的宝藏，收集的宝藏越多，自身就会越强大，让每局游戏都充满变化和新鲜刺激！
爽快的关卡和强大 BOSS 挑战
风格多样的关卡场景：黑森林、废村、结晶山、黑城堡等等。
超过 10 + 种各具特色的强大 BOSS 等待着你来挑战！
黑城堡是一座在边境群山深处的神秘城堡。经发现黑城堡的宝藏猎人报告，该城堡被各种异常独特的环境围绕，附近的生物出现奇怪的变异现象，甚至发现了神秘的虚灵和魂晶。一切的一切都在说明，黑城堡内隐藏着什么……
新的冒险正召唤着宝藏猎人们，加入宝藏猎人公会，前往神秘的黑城堡开始新的寻宝之旅吧！
值得一提的是，前作《失落城堡》评价为“特别好评”，17136 条评测中有 88% 为好评，支持支持在线及本地最多四人同玩，4 人联机进行合作及对抗模式。
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