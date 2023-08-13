盘点《拳皇》中那些有现实原型的战斗场景

对于游戏厅的玩家来说，最熟悉的游戏开场画面莫过于：

每次听到开场声，总是激动不已。即使是如今在模拟器上体验游戏也是如此，那种感觉总是让人回味。毕竟这是我们年少时最熟悉的旋律啊！

那时候我们都叫不出游戏的名字，但是只要看到 NEOGEO 的开场画面，就知道绝对好玩。90 年代中期，SNK 和 CAPCOM 几乎霸占了游戏厅所有的热门领域，无论是清版过关、射击游戏、格斗游戏，玩家的首选绝对是这两家游戏公司。

SNK 曾经发行过大量的经典格斗游戏，几乎每一款都影响着一个年代的玩家。只是时过境迁，这些格斗游戏慢慢走下了神坛，唯有《拳皇》系列仍然屹立不倒。

为了留住更多的情怀玩家，SNK 总是喜欢在游戏中加入一些彩蛋，让曾经叱咤风云的格斗家们通过另一种方式回归。

也正是这个原因，在《拳皇 2000》之后的版本中，我们总是会看到一些熟悉的身影出现在战斗场景之中。不过想要将这些人物全都认出来，需要一定的阅历，必须对 SNK 的所有游戏都了解才能做到。

今天，小编就和大家一起回味一下《拳皇 2002》经典场景，看看其中出现过哪些经典人物。

场景一：中国

地点：昆山市全福寺

而这个场景在游戏中只能看到部分，无法看到全貌。只有在移动的时候才能看到背景中的所有人物。

背景中出现的人物都和中国、功夫有关。我们可以看到一些《饿狼传说》时期的老熟人。

像是：

陈秦山、唐福禄、秦崇秀、秦崇雷、麟、陈福、包、李香绯，而且每个人物的表现都和背景故事有关。

陈秦山和李香绯比赛吃东西；作为刺客的麟在左右张望，像是在寻找什么；而秦崇秀秦崇雷两兄弟则在一旁打闹。

图片中有一位隐世高人：唐福禄，但是居然会给人下跪，这气场不大像是一代宗师该有的样子啊！

切换到下一场战斗时，游戏场景会发生一定的变化。洪福出现在场景中，李香绯吃东西胜利欢呼着，而唐福禄则和李白龙拉起来家常。

场景二：日本

地点是：京都花园龙安寺

场景分为白天和黄昏，并没有关于场景的故事

背景中最有辨识度的是吉斯、藤堂香澄、藤堂龙白、如月影二、山田十平卫和马尔科，另外依稀可以看到美国队的哈维 D

其实这里也为《龙虎之拳》藤堂香澄支线划上了句号。寻找了多年的父亲，原来一直躲在龙安寺中，父女团聚，藤堂龙白也担负起了家主的责任，藤堂流古武术或将卷土重来，再次挑战极限流。

吉斯在这里，或许就是寻找可以挑战的对手，但似乎并没有发现值得出手的人。

深夜，所有人都离开了，只有藤堂龙白和如月影二躺在月光之下，难得的休闲时光啊！

或许《龙虎之拳》和《饿狼传说》的失踪人员都在这个场景中吧！

场景三：韩国

地点：首尔，63 号大厦、汉江铁桥

韩国的场景即使是白天和黑夜交替，人群也不会有什么变化。而唯一的变化就是那群鸟。

场景四：荷兰

地点：赞丹市的桑斯安斯村

《拳皇》系列中有荷兰人吗？好像并没有吧！或许正是这个原因，在场景中并没有出现相关的人物。

场景五：柬埔寨

地点：吴哥窟寺庙

在游戏场景中，我们可以远远地看到吴哥窟。

一个是金家藩的后代，一个是全勋的前身。

场景六：墨西哥

地点：特奥蒂瓦坎

在白天的场景中，我们可以看到《狼之印记》中的狮鹫假面、《龙虎之拳》中的 KING、《饿狼传说》中的博迪和远处的鸭王、以及美国队的成员们。而在右边的屏幕中，我们可以看到哈迪伦正在现场播报。而最左边则是山崎龙二的通缉令。

晚上的特奥蒂瓦坎没有人，都去吃饭去了

场景七：意大利

地点：大教堂和比萨斜塔旁边的空中平台

在游戏中我们可以清晰地看到比萨斜塔，推测这个位置是在教堂之中。

以前很多网友将这里称之为炮台，小编不明白这是什么意思。在这里可以看到 MR.BIG 左拥右抱，好不快活。

一直比较奇怪，这个 BOSS 在后期怎么这么弱了，现在看来和他的伴侣有直接关系啊！另一边，则是帝王克劳斯，是不是甩动的披风，掩盖不住他的杀气。

因此，对于很多玩家来说，《拳皇 2002》的卢卡尔才是最完美的形态。

我们知道《拳皇 98》《拳皇 2002》是没有剧情的。

而这里出现的卢卡尔加入了新的人设，在《拳皇 95》被反噬之后，《拳皇 98》时期再次出现时已经免疫大蛇之血，《拳皇 2002》时期卢卡尔的身体不仅融合了大蛇之血，还被植入了音巢科技再次提升力量。

因此，对于很多玩家来说，《拳皇 2002》的卢卡尔才是最完美的形态。

《拳皇 2002》之后，几乎所有的版本中都会增加那么一些让人回味的彩蛋，曾经的经典人物通过不一样的方式再次出现在大众眼前。《拳皇 2002UM》中的每一个背景都可以讲好几个故事。

而背景彩蛋最多的，则是在《拳皇 13》之中。背景人物非常多，而且还有一些比较罕见的隐藏人物。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代

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