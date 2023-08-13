《使命召唤：现代战争 3》游戏 Beta 版将率先在 PS 平台推出

IT之家 8 月 13 日消息，索尼 PlayStation 阿拉伯 YouTube 频道近日发布了一条宣传片，X（推特）用户 CharlieIntel 翻译后发现，《使命召唤：现代战争 3》Beta 版将首先在 PlayStation 上推出。

IT之家注意到，宣传片显示“玩家有机会率先在 PS 平台玩到 Beta 版，至少比任何其他平台早五天。”值得一提的是，《使命召唤：现代战争 3》确认登陆 Xbox One 平台，PlayStation 官方在 YouTube 的宣传视频标题显示“即将推出 | PS5 & PS4”。

据了解，《使命召唤：现代战争 3》将于 11 月 10 日发售，反派弗拉基米尔・马卡洛夫（Vladimir Makarov）回归。

弗拉基米尔・马卡洛夫是《使命召唤》系列的主要反派之一。他是俄罗斯极端民族主义恐怖组织的第二任领导人，前任领导伊姆兰・扎卡耶夫的门徒。

马卡洛夫是一位残酷无情而又阴险狡诈的战略家，在策略方面常胜出对手一筹并将他们玩弄于股掌之间。

他总是相信零和博弈，为了占取上风甚至不顾搭上许多人的性命，马卡洛夫确信只要目的正当就可不择手段。