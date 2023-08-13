暴雪《守望先锋 2》开发者并不在意玩家数量的下降

IT之家 8 月 13 日消息，随着新的第六赛季“入侵”到来，《守望先锋 2》已经正式登陆 Steam 平台，同时还进行了重大更新，增加了大量新模式、新故事、新英雄和新地图。

但随着大量玩家打分后，目前《守望先锋 2》在 Steam 近十万人评论后给出了 9% 的好评率，成功超越《三国杀》。

动视暴雪最新财报证实，《守望先锋 2》玩家参与度和消费力度已经开始呈现出下降的趋势。虽然这一点有点令投资者担忧，但开发者似乎并不太在意。

守望先锋执行制作人 Jared Neuss 在接受 IGN 采访时称，“入侵”是《守望先锋 2》从抢先体验切换为“完整”实时服务游戏的转折点。

对于玩家参与度下降的问题，Neuss 将其归因于《守望先锋 2》的免费模式。他说：“我们看到了玩家的正常起伏。这对我或团队来说都无关紧要。”

“我们在《守望先锋 2：入侵》中添加了大量内容，这是一件很有趣的事情”“我们这样做是因为我们正在尝试不同的季节性结构，而其中我们真的想知道的是，如果我们把所有这些东西，这些很棒的内容和游戏的不同表达方式放在一起会怎样？”

“对于我们来说，这真的不是像‘哦，这一切都取决于这个’这样的事情。对我们来说，真正重要的是，一个好的赛季应该是什么样子？我们已经尝试了很多，对吧？我们在第五个赛季尝试了一个非常主题化的方法。我们在第二和第三个赛季也尝试了不同的东西。”

“所以与其说这与《守望先锋 2：入侵》上上下下都有关，不如说这与我们认为这是正确的节奏和韵律以及我们如何为玩家创造这些大时刻有关。”

他表示，《守望先锋 2：入侵》引入了游戏的下一层故事，而这些任务需要 15 美元（IT之家备注：当前约 109 元人民币）付费解锁。暴雪表示，在《入侵》发布后，《守望先锋 2》至少在接下来的两个赛季中都可能不会再有新的故事任务。

此前，人们曾期待《守望先锋 2》的“入侵”更新能够吸引玩家回归游戏。然而，这位执行制作人声称，团队并没有压力要推出一个赛季，让玩家达到更高水平的参与度。相反，团队专注于提供各种内容，并确保这些内容能够达到《守望先锋》玩家的高预期。

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