玩家才是微软收购案最大的赢家

本文来自微信公众号：情报姬 （ID：paperji），作者：二七

截至目前，微软收购动视暴雪一案已经进入了终局，最终审判将在十月揭晓。

结果大抵会是微软完胜，进而造就出一个不差钱、不差 IP、不差平台的游戏巨鳄。它在未来的诸多举措，将直接影响全球电子游戏的发展，也关系着你我每一位玩家的体验。

不过事无绝对，微软仍有微小可能折戟沉沙。

对此，抛开主机阵营的对立不谈，让我们把视角抬升，着眼于整个玩家群体 ——

这结果，对我们玩家有利吗？

关于微软收购动视暴雪一案，理解起来其实相当简单：

话说在那大海彼岸的美利坚，有一大官人，复姓西门，单名一个软字，是镇上巨富，正想着扩张产业。

又有一美娇娘，叫做潘冬雪（动视暴雪），家中独女，掌控着十里八乡的桑蚕养殖产业。

双方郎有情妾有意。西门大官人馋对方的产业，想借此扩大自己的丝绸生意；潘美人家中突逢变故，收入连年下滑，正需强力外援。俩家结姻可谓强弱互补，互利共赢。

可这婚事刚谈起来，官府方面就有人坐不住了 —— 你这是搞垄断啊，太不利于我们地方丝绸业发展了！

官老爷当然不能直接下场反对，于是叫来了镇上最大的绸缎商索二郎（索尼）。

索家作坊里的桑丝，多是从潘家购来的。要是西门软拿下了潘冬雪，怕不是要釜底抽薪，生意可就没法做了，双方就就这样在官府大堂上掐了起来，明枪暗箭，各种帽子，好不快哉。

这故事与现实当然是有出入的，但事情大致就是这么个经过。

上文提到的官府，其实是欧盟、英国、美国的反垄断调查机构，索尼是它们起诉微软时找来的证人，或者说是打手。正所谓同行是冤家，所以在这桩案件上，没有谁比索尼更有发言权了。

至于动视暴雪与索尼的商业联系，虽未到骨肉相连的地步，但也关系百万级的玩家，失之便如割肉。

（泄露的索尼文件：100 万 PlayStation 玩家只玩《使命召唤》）

这事经一年拉扯，历明暗各样攻守，最终以三大反垄断机构改变态度作为结尾，微软基本宣告了胜利，索尼成了小丑，大败而归。

这跟玩家体验有什么关系呢？当然有。

因为在这场垄断案的背后，其实还有一条暗线 —— 新旧两种独占模式的冲突。

独占，指游戏只在某个平台，而非所有平台登录。就像吃五花肉串只能去烧烤店 A，吃羊肉串只能去烧烤店 B。

至于为什么不能在一家同时吃到五花肉串和羊肉串。原因很简单：硬件条件不够。

游戏终究不是肉串，体验需要载体，而电子游戏刚出现时，数字设备并未普及。

世嘉、索尼、任天堂、雅达利这些有实力的厂商就兼顾了硬件生意，涉及街机、掌机，主机，统称游戏机。

他们会为了推销机器而制作独占精品游戏，也会为了提高游戏竞争力而升级主机。

两者相辅相成，各家都打造出了属于自己的独占生态，形成了护城河。

索尼与任天堂是该赛道的最终胜利者，他们今日的成功，与一系列独占游戏的推出密切相关。

很难想象，如果没有《塞尔达》、《战神》等一系列 IP 的话，这两位巨头是否还能有今日的辉煌。

微软曾想复刻这条道路。他们以高性能的主机 XBOX 为阵地，以《光环》《战争机器》等一系列独占游戏为核心，强行开辟了属于自己的份额。

不过这是旧世代的事了，在次世代主机战场里，微软最后因独占缺乏与性能差距败阵，成为了三家中市场份额最少的那个。讲道理，微软之前能打赢就见鬼了。他这个后来者可是选择了在别人的优势领域进行竞争，赢才是意外。

当然，这话多少有点马后炮。

大抵是从失败中获得了教训，微软最终认清了现实，准备换条赛道重头再来，这便是 XGP 了。

XGP 本身是 XBOX 推出的一种订阅服务，能让用户用一笔小钱畅游众多 3A 大作。

其阵容相当豪华，许多 3A 大作上线就会加入 XGP，用一句话概括就是 —— 太良心了！

最具竞争力的是，XGP 不仅在游戏机上适用，还可以用在 PC 端，可谓一次付费，两次享受。

至于厂商为什么会愿意加入，因为微软给钱啊！游戏不上线就能拿到一大笔资金，谁会不乐意呢？

考虑到如今 PC 的普及程度，这其实是降维打击，问题在于，怎么吸引玩家选择 XGP 呢？

微软的答案是“我们够便宜”。近年以来，微软已经连续收购了众多游戏厂商，包括 B 社、黑曜石..... 庭审还泄露了一份，涉及微软考虑收购的公司名单，包括世嘉、棒鸡、SE 等多达一百多家公司。

这意味着 XGP 未来可能会多出《辐射》、《德军总部》、《上古卷轴》、《最终幻想》、《命运》、《女神异闻录》、《如龙》等一系列 IP 的新作，以及他们的全新作品。

豪掷 687 亿刀收购动视暴雪更还是一种态度，意味着微软能拿下几乎所有游戏厂商。

因为单从市值上来看，没有任何一家厂商能抵挡微软的钞能力。

任天堂：546.6 亿刀

EA：387.亿刀

卡普空：46.4 亿刀

育碧：63.1 亿刀

如果有一天，除了任天堂外，各大厂商都被钞能力折服，加入了 XPG 阵营。

朋友们，我们还有的选吗？

这对索尼、steam、EPIC 这样的竞争者而言绝非什么好事。像对 B 社的收购，就让《星空》离开了 PS5，成为了 XGP 的一员。如果拿下动视暴雪，《使命召唤》虽因合同不会离开，但 100% 会加入 XGP，造成索尼的用户流失。

关于 steam、Epic，微软虽然保证游戏会上线这些 PC 平台，但它仍可从价格做文章。

换言之，收购工作室，是微软强化 XGP 的重要一环，他们可以借此限制 PS 平台，也可令 XGP 在 PC 端拥有更强的竞争力。

这是赤裸裸的阳谋，是源于钞能力的阳谋。

你说他独占了吗？

如独。

在索尼的证词里，他们认为这就是“垄断”。

任天堂对此倒是无动于衷，毕竟他们的游戏突出一个创意为主，微软模仿不来，不构成竞争。主机销售销量更是完全不用担心，因为自 NS 开始，老任玩的已经和大家不是一个套路了。

有趣的是，微软为赌索尼的嘴，还专门找上老任签了份合同，保证《COD》系列会在 NS 上发售。

索尼之所以焦虑，是因为其主打 IP 并不像《塞尔达》《马里奥》那样不可替代，主机销量难免会受到影响。

这也是本次收购案最核心的争论 —— 微软的大宗并购，会导致游戏界的不公平竞争么？

再直接点就是，会让索尼失去竞争力吗？

想想那些大概率会登陆 XGP 的 3A，我很难说不会。

不过站在玩家的角度来看，这结果可以说是大大的好。

索尼为了保住游戏市场份额，将不得不做抉择，一是极力推出更多精品的独占游戏，强化生态；二是放弃独占，拥抱全平台，将 PS 主机变成“性价比高的游戏专用电脑”。但结合这一年来的动作来看，索尼选择的是将两者融合，即在 PS 平台搞限时独占。

怎么说呢....... 这更像是权宜之计，难以长久。至于未来，谁知道呢？

索尼可能会彻底放弃主机事业，专心游戏开发。

也可能会完全向独占靠拢，走出一条类似于任天堂的道路吧？

微软的成功，标明了 XGP 会迎来光明的未来，它很可能会从 XBOX 的附属订阅服务，升级为一个与 EPIC、STEAM 并肩的平台，我们也将能以更良心的价格玩到各种 3A。

品质这方面暂时也不用担忧，微软对旗下工作室的态度出了名的友善，是顶呱呱的靠山，有它作为依靠，一众工作室想必能放开手脚大干一场。

问题是，未来呢？我并非杞人忧天，但历史告诉我们，资本的每一个毛孔都滴着肮脏的血。

（资本论永不过时）

微软如此大手笔的连续投资，肯定着眼于未来收益。不过具体是什么，我不知道，也懒得去想。

可能十年后，二十年后，三十年后，微软会垄断电子游戏产业，然后粗制滥造、践踏 IP、 高价售卖之类。但那又怎样，我还不能打开 PS5、Steam，玩点老游戏吗？

至于现在，我已经加入 XGP 等下个月的星空了（狗头）。

【尾巴】

庭审期间，微软 xbox 业务 CEO 斯宾塞曾向法官庄严宣誓：

“我举双手发誓，会不惜一切代价，我们将继续在 PS5 平台上发布《使命召唤》的未来版本。”

“那《暗黑破坏神》呢？你能保证它将在所有未来版本的 PlayStation 游戏机上发布吗？”反方人员询问道。

“我保证，会的。”

“你管得住微软吗？你现在说的话真能约束公司吗？”

斯宾塞沉默了。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。