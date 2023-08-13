铠侠展示新款 CXL 协议存储产品，基于 XL-Flash 和传统闪存

IT之家 8 月 13 日消息，到目前为止，我们看到的大多数 CXL 设备都是 Type-3 内存扩展设备，但铠侠在刚刚过去的 FMS 2023 上展示了一款基于 CXL + BiCS 闪存的产品。

IT之家注：CXL 是英特尔、AMD 等公司共同开发的一项技术，支持内存共享和缓存共享，可以用于云计算、人工智能、高性能计算等领域。

如图所示，铠侠有着两条不同的 CXL 系列产品，一种是 CXL + BiCS 传统闪存，一种是 CXL + XL-Flash（铠侠的 SLC NAND SLC 解决方案）。

实际上，该系列闪存的规格是否有趣，而且这将会是首批 CXL x4 产品之一。据介绍，它可以使用 CXL.mem 进行读取，使用 CXL.io 进行写入。

去年 8 月，铠侠推出了旗下第二代 XL-FLASH 产品，这是一款以 BiCS FLASH 3D 闪存技术为基础的存储（SCM）) 解决方案，可大幅降低单位成本，同时提供高效能和低延迟。

据介绍，除了现有型号的 SLC 单元之外，第二代 XL-FLASH 还新增了具有每单元 MLC 部分，进而大幅降低了成本，不过其容量仅有 256 GB。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。