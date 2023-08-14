谷歌 Pixel Watch 2 智能手表现身 FCC，不支持 UWB 技术

IT之家 8 月 14 日消息，谷歌 Pixel Watch 2 智能手表预计与 Pixel 8 系列手机将于今年晚些时候一同发布。在过去几周，关于这款手表的多个爆料信息已经揭示了它的一些功能，现在这款智能手表已经通过了美国联邦通信委员会（FCC）的认证。

IT之家注意到，FCC 的认证显示，Pixel Watch 2 有三个型号，分别是 G4TSL、GC368 和 GD2WG。其中，G4TSL 是支持蓝牙 / Wi-Fi 的型号，有四种表带可供选择：塑料活动表带、金属网状表带、金属链条表带和金属细表带。金属链条表带可能是第一代 Pixel Watch 提供的金属链条表带，而金属网状表带在第一代 Pixel Watch 上从未出现过，金属细表带似乎也是新推出的。

GC368 型号支持 LTE 5 和 7 频段，而 GD2WG 型号则支持 LTE 2、4、5、12、13、17、25、26、66 和 71 频段，可能是美国版的蜂窝网络型号。

FCC 的清单没有提到之前爆料中所说的 UWB 芯片，这种芯片可以实现设备之间的通信功能，并且可以用于数字汽车钥匙。

Pixel Watch 2 通过 FCC 认证意味着谷歌即将发布这款第二代智能手表。除了认证信息之外，根据之前的爆料，预计 Pixel Watch 2 搭载高通骁龙 W5 Gen 1 处理器，这意味着谷歌放弃了三星的 Exynos 处理器，据称相比原来的 Pixel Watch 有显著的性能提升，并且有更好的续航能力。

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