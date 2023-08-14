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首页 > 数码之家>电脑硬件

消息称苹果 M3 芯片 Mac 电脑将淘汰 8GB 内存，各版本机型以 12GB 起步

2023/8/14 7:27:45 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 8 月 14 日消息，彭博社记者、苹果报料人 Mark Gurman 在昨晚分享了一些关于苹果 M3 芯片的信息，并提到目前参与测试的新款 MacBook Pro 机型配备了 36GB、48GB 的统一内存，“这表明可能会有一些新的选择”

稍晚些时候，另一名苹果报料人 Vadim Yuryev 转发 Gurman 的推文时作出如下补充：“是不是有个最重要的细节被忽略了？M3 Max 配备了 48GB 的内存，这意味着基本版 M3 将首次配备 12GB 内存，再也不会有 8GB 内存了！有什么想法吗？”

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IT之家注：作为参考，从 M1 Max 开始算起，苹果 M 系列 Max 芯片的 GPU 核心数与支持的内存容量通常都会是基本版 M 芯片的 4 倍。如 M1 芯片支持内存为 8/16GB、M1 Max 芯片支持内存为 32/64GB；M2 芯片支持内存为 8/16/24GB、M2 Max 芯片支持内存则是 32/64/96GB。

按照 M 系列 Max 芯片支持内存为基本版 M 系列芯片的四倍推算，这意味着苹果搭载 M3 处理器的 Mac 系列机型有望新增 12GB 内存，或者直接取代以往入门的 8GB 内存。目前在售的搭载基本型 M2 芯片的 Mac 机型中，最低内存容量为 8GB，且无法自行手动更换。

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关键词：MacM3芯片苹果 电脑

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