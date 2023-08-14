消息称苹果 M3 芯片 Mac 电脑将淘汰 8GB 内存，各版本机型以 12GB 起步

IT之家 8 月 14 日消息，彭博社记者、苹果报料人 Mark Gurman 在昨晚分享了一些关于苹果 M3 芯片的信息，并提到目前参与测试的新款 MacBook Pro 机型配备了 36GB、48GB 的统一内存，“这表明可能会有一些新的选择”。

稍晚些时候，另一名苹果报料人 Vadim Yuryev 转发 Gurman 的推文时作出如下补充：“是不是有个最重要的细节被忽略了？M3 Max 配备了 48GB 的内存，这意味着基本版 M3 将首次配备 12GB 内存，再也不会有 8GB 内存了！有什么想法吗？”

IT之家注：作为参考，从 M1 Max 开始算起，苹果 M 系列 Max 芯片的 GPU 核心数与支持的内存容量通常都会是基本版 M 芯片的 4 倍。如 M1 芯片支持内存为 8/16GB、M1 Max 芯片支持内存为 32/64GB；M2 芯片支持内存为 8/16/24GB、M2 Max 芯片支持内存则是 32/64/96GB。

按照 M 系列 Max 芯片支持内存为基本版 M 系列芯片的四倍推算，这意味着苹果搭载 M3 处理器的 Mac 系列机型有望新增 12GB 内存，或者直接取代以往入门的 8GB 内存。目前在售的搭载基本型 M2 芯片的 Mac 机型中，最低内存容量为 8GB，且无法自行手动更换。

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