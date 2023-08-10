谷歌发布编程语言 Go 1.21 版本：取消对旧版微软 Windows 和苹果 macOS 系统的支持

IT之家 8 月 10 日消息，谷歌于今天为编程语言 Go 发布了全新的 1.21 版本，该版本大部分变化集中在工具链、运行时和库的实现，谷歌此前表示，Go 语言将在 1.21 版本取消对旧版微软 Windows 和苹果 macOS 系统的支持。

▲ 谷歌编程语言 Go 1.21 版本发布日志

IT之家附 Go 1.21 主要更新内容如下：

改进工具链

配置文件引导优化 （PGO）功能正式进入稳定阶段（GA）。

在 1.20 中处于预览阶段的启用配置文件引导优化 （PGO）功能现已正式进入稳定阶段，PGO 的原理是“编译器使用程序的运行时 profiling 信息，因此能够生成更高质量的代码，从而提高程序的性能”。如果主软件包目录中存在名为 default.pgo 的文件，go 命令将使用该 default.pgo 文件来启用 PGO 构建。

语言变更

添加新的内置函数：

min, max, clear

对泛型函数的类型推断进行了多项改进，包括“扩展和解释清楚规范”中类型推断的描述。

在未来版本中，开发团队计划解决 Go 编程中最常见的“循环变量捕获”问题，开发团队目前已经在 Go 1.21 中提供了“预览版”解决方案，目前用户可以使用“环境变量”在代码中启用该功能。

添加新的标准库

log / slog 包：用于结构化日志记；

slices 包：增用于对任何元素类型的切片进行常见操作，这个包比 sort 包更快、更符合人体工程学；

maps 包：用于对任何类型 key-value 进行常见操作；

cmp 包：用于比较有序值 （ordered values）。

优化性能

Go 编译器本身已经在 1.21 就 PGO 进行了重建，因此当下构建 Go 程序的速度提高了 2-4%，不过官方表示，具体的优化效率将取决于主机架构。

支持 WASI

Go 1.21 已实验性支持 WebAssembly System Interface （WASI），Preview 1。

为了方便编写更通用的 WebAssembly （WASM）代码，编译器还支持从 WASM 主机导入函数的新指令：

go:wasmimport

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