vivo S17 手机全新配色“相遇紫”公布，8 月 18 日开售

IT之家 8 月 14 日消息，今日 vivo 公布了 vivo S17 的全新配色 —— 相遇紫，将于 8 月 18 日开售。

从官方公布的海报来看，“相遇紫”配色的 vivo S17 疑似采用了紫色渐变设计，还加入了闪烁的粉钻。vivo S17 此前已提供山海青、花海、玄黑三款配色。

vivo S17 采用“水镜云窗”设计，透明的镜头底座与机身结合。该机配备 6.78 英寸 2800×1260 OLED 双曲屏，支持 452PPI、2160Hz 高频调光、120Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、手动最大亮度 600nit、全局激发亮度 1000nit。

vivo S17 搭载高通骁龙 778G + 处理器，内置 4600mAh 电池，支持 80W 快充，30 分钟充电 70%；前置 50MP（三星 S5KJN1，1/2.76 英寸）摄像头，后置 50MP（三星 S5KGN5，OIS，1/1.56 英寸）、8MP（索尼 IMX355，1/4 英寸）摄像头，采用 1/1.57 英寸左右的大底传感器，搭配 OIS 光学防抖，进光量提升超过 3 倍。

IT之家附 vivo S17 售价如下：

8GB+256GB 售 2469 元

12GB+256GB 售 2799 元

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。