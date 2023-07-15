vivo X90 机型推送 OriginOS 3 22.17 升级：新增相机边框水印、桌面分享功能

IT之家 7 月 15 日消息，vivo X90 推送 OriginOS 3 系统升级，版本号为 PD2241_A_13.0.22.17.W10.V000L1，大小为 414MB。
IT之家附更新内容：
相机：新增相机边框水印，提升相机使用个性化体验。操作路径:“拍照”>“设置”>“更多设置”>“水印”>“边框水印”；
新增相机拍照“质感色彩”功能，提升多样化色彩风格体验，满足不同场景拍摄需求。
桌面、锁屏与壁纸：新增桌面分享功能，长按桌面应用图标，选择分享”，即可对应用进行分享操作。
网络：优化 GPS 性能，提升定位准确性。
多媒体：更新音频参数，提升声音输出的稳定性。
应用：优化第三方应用兼容性，解决部分第三方应用功能使用异常的问题。
智慧投屏：修复使用智慧投屏偶现无法连接电视的问题。
蓝牙：优化提升手机与部分蓝牙设备的兼容性。
系统：修复部分场景下应用开启小窗，低概率小窗显示异常的问题；优化部分场景触屏滑动流畅性。
vivo X90 搭载联发科天玑 9200 芯片，内置 4810mAh 电池，支持 120W 双芯闪充；首发 VCS 仿生光谱，配备 50MP VCS IMX866 主摄，搭配 108° 低畸变 12MP 超广角镜头 IMX663，同时首次搭载风光领域的专业功能 —— 蔡司微缩虚化，还有 12MP IMX663 人像镜头；采用超视网膜护眼屏，全球首发京东方 Q9 发光器件，像素密度达 452ppi。
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