消息称荣耀骁龙 8 Gen 3 新机配备 2 亿像素潜望，预计为 Magic 6 至臻版

IT之家 8 月 14 日消息，荣耀 Magic 5 系列发布于今年 2 月，距离上市仅过去半年时间，现在已经有荣耀下一部旗舰手机的爆料流出。

据博主 @数码闲聊站 今日爆料，荣耀骁龙 8 Gen 3“超大杯”新机预计搭载 5000 万像素超级大底主摄，较上代“大加强”，配备 2 亿像素大底潜望镜（有裁切）并加持新技术。此外，该手机将配备京东方新基材准 2K 低功耗四曲屏，支持 3840Hz PWM 高频调光，快充方案小升级，暂定明年初发布。

▲ 荣耀 Magic 5 至臻版 ，图源荣耀官网

按照荣耀对产品的命名规律，下一代旗舰新机预计为荣耀 Magic 6 系列，搭载骁龙 8 Gen 3 处理器。另外，手机产品中，“中杯”通常代表标准版机型、“大杯”代表 Pro 机型，“超大杯”代表“Pro+”、“Ultra”、“至臻版”等顶配旗舰，该博主爆料的机型预计为荣耀 Magic 6 至臻版。

值得一提的是，荣耀并不是唯一一家采用 2 亿像素潜望镜头的手机厂商，该博主透露 vivo 也会采用类似方案。看来手机厂商已经不满足于在主摄领域竞争，潜望镜头的竞争也激烈了起来。

IT之家提醒大家，目前距离荣耀 Magic 6 系列手机的发布时间还尚早，爆料信息也仅供参考。

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