赵明：若华为“满血回归”荣耀最开心，将拿出最强产品顶峰相见

IT之家 8 月 11 日消息，荣耀 CEO 赵明周四发布了一段问答视频，谈及了“华为满血回归”、“与苹果 / 华为竞争，荣耀的信心来源”等热点问题。

对于有网友持有的“如果华为满血回归，荣耀影响最大”观点，赵明给出了肯定的答复：“当然影响最大了，好的影响最大。如果消息属实的话，可能最开心的就是我和荣耀的很多小伙伴了，市场竞争是另一个维度”。

赵明表示，荣耀品牌独立至今的两年半时间里，已经构筑出了自家的优势，如今每个人都有自己的优势。“如何发挥自己的长处、更好服务消费者，荣耀在产品解决方案上有着很强的自信。”

赵明在谈及与苹果、华为等品牌竞争的问题时表示，行业内的高手和突破性技术，会让竞争或技术的演进加快，这不是一件坏事。荣耀品牌需要拥有不逊于这两家的创新、体验，“这是一定要解决的问题”。此外他还表示，荣耀“始终坚持将年收入超过 10% 的部分用作研发投入”。

当两家公司“再次顶峰相遇”时，荣耀将“拿出自己最强的状态来进行竞争，用最强的产品来面对华为”。赵明直言，“这才是我们对曾经的兄弟彼此之间最好的尊重”。

另据IT之家此前报道，爆料人 Ishan Agarwal 不久前透露称荣耀将在 IFA 2023 上推出包括 Magic V2 在内的两款折叠屏新机。其中，荣耀 Magic V2 于 7 月 12 日在中国发布，9 月 1 日将在全球发布。

@数码闲聊站 也透露过另外一款新机的更多信息：一款外折叠新机，机身更轻薄，配备 2K 护眼大屏。明年荣耀还将推出 MagicFlip 折叠屏手机以及数字系列 GT 机型。

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