捷波朗 Elite 10/8 Active 无线蓝牙耳机外观规格曝光：家族式外观，支持主动降噪

IT之家 8 月 14 日消息，捷波朗 Jabra 将有两款真无线蓝牙耳机新品将至，外媒 MySmartPrice 放出了新耳机的渲染图和规格。

两款新耳机分别为捷波朗 Elite 10、捷波朗 Elite 8 Active，从图片可以看到，两款耳机外观接近，但外媒称在配置方面有所差异。

爆料称，捷波朗 Elite 10 将推出黑色和金米色两种颜色选择，采用与其他 Elite 系列产品类似的设计，并支持杜比全景声（Dolby Atmos）。此外，耳机包装盒上提到的文字还表明，该耳机将支持主动降噪（ANC）、快速配对、Spotify Tap 播放和 Google Assistant 支持。

捷波朗 Elite 8 Active 有黑色和蓝色可选，具有 IP58 防水防尘等级、Jabra ShakeGrip 的牢固入耳式佩戴以及自适应混合主动降噪（ANC）支持。此外，与 Elite 10 类似，Elite 8 Active 还将支持语音助手、快速配对和 Spotify Tap 播放。Jabra Elite 8 Active 的外壳也具有 IP54 防护等级。

截至目前，捷波朗尚未公布 Jabra Elite 8 Active 和 Elite 10 的上市日期，IT之家小伙伴可以期待一下。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。