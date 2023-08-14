解谜冒险游戏《三位一体 5：发条阴谋》实机预告公布，8 月 31 日发售

IT之家 8 月 14 日消息，由芬兰工作室 Frozenbyte 开发、THQ Nordic 发行 2.5D 横版解谜冒险游戏《三位一体 5：发条阴谋》公布实机预告，将于 8 月 31 日登陆 PS4/5、Switch、Xbox One、Xbox Series X|S、PC 平台。
IT之家获取到，《三位一体 5：发条阴谋》现已在 Steam 开启预售，原价 108 元，八折后售价 86.4 元，截至 8 月 31 日（游戏发售日）。
游戏简介：
《Trine 5: A Clockwork Conspiracy》将带领魔法师阿玛迪斯、盗贼索娅和骑士庞提乌斯踏上本系列最刺激的动作冒险之旅！
英雄的声名受损，挚爱之人面临危险，而自己的魔法力量又陷入危困... 灵魂同体的三位英雄必须再次集结，齐心协力击退可怕的发条大军，还世界以和平和正义！
沉浸在《三位一体》系列迄今为止最深妙且视效最丰富的章节之中，游历令人震撼的 2.5D 绝美场景，邂逅令人难忘的全新敌友。
您可以独自探索美妙的游戏世界，也可以在本地和在线合作模式下与最多三位好友并肩作战，而无论您如何选择，经过升级的谜题难度系统都会不断带来新鲜感，并根据玩家数量为您设置不同的挑战。
利用全新的技能探索系统升级英雄的能力，让再次受灵魂圣器集结的英雄们写下更多传奇！
风靡世界的动作解谜平台游戏，震撼人心的 2.5D 冒险
1 到 4 位玩家灵活组队 (单人游戏、本地和在线合作模式)，汇聚伙伴的力量
适应式的难度系统，让您在战斗和解谜模式下，都能尽情享受游戏的乐趣并反复游玩
美轮美奂的奇异世界，令人惊艳的视效
全新的战斗系统和紧张刺激的魔王遭遇战
童话般优美的音乐，既有备受欢迎的原班配音阵容，更有令人着迷的全新元素
角色特定的技能探索系统，增添了更大的深度和更丰富的玩法
《三位一体》系列迄今最宏大的史诗传奇，拥有超越前作的更多关卡、谜题和战斗
使用可定制服装装扮灵魂同体的三位英雄，彰显个人风采
投身到《三位一体》系列最魔幻的故事之中，在王国即将被发条大军毁灭的关键时刻，与最令人难忘的盟友联手对抗最残忍的敌人并拯救世界
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