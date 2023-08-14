解谜冒险游戏《三位一体 5：发条阴谋》实机预告公布，8 月 31 日发售

IT之家 8 月 14 日消息，由芬兰工作室 Frozenbyte 开发、THQ Nordic 发行 2.5D 横版解谜冒险游戏《三位一体 5：发条阴谋》公布实机预告，将于 8 月 31 日登陆 PS4/5、Switch、Xbox One、Xbox Series X|S、PC 平台。

IT之家获取到，《三位一体 5：发条阴谋》现已在 Steam 开启预售，原价 108 元，八折后售价 86.4 元，截至 8 月 31 日（游戏发售日）。

游戏简介：

《Trine 5: A Clockwork Conspiracy》将带领魔法师阿玛迪斯、盗贼索娅和骑士庞提乌斯踏上本系列最刺激的动作冒险之旅！



英雄的声名受损，挚爱之人面临危险，而自己的魔法力量又陷入危困... 灵魂同体的三位英雄必须再次集结，齐心协力击退可怕的发条大军，还世界以和平和正义！



沉浸在《三位一体》系列迄今为止最深妙且视效最丰富的章节之中，游历令人震撼的 2.5D 绝美场景，邂逅令人难忘的全新敌友。



您可以独自探索美妙的游戏世界，也可以在本地和在线合作模式下与最多三位好友并肩作战，而无论您如何选择，经过升级的谜题难度系统都会不断带来新鲜感，并根据玩家数量为您设置不同的挑战。



利用全新的技能探索系统升级英雄的能力，让再次受灵魂圣器集结的英雄们写下更多传奇！