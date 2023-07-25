新预告放出，《三位一体 5：发条阴谋》游戏 8 月 31 日发行

IT之家 7 月 25 日消息，《三位一体 5：发条阴谋》是由芬兰工作室 Frozenbyte 开发、THQ Nordic 发行的一款 2.5D 横版解谜冒险游戏，官方近日官宣将于 8 月 31 日发行。

《三位一体 5：发条阴谋》游戏将登陆 PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Switch 游戏主机平台和 PC 平台。

《三位一体》是一款幻想（魔幻）风格横板动作游戏，玩家在游戏中可体验盗贼、法师、战士 3 种职业，这是《三位一体》系列第五部作品，灵魂同体的三位英雄必须再次集结，齐心协力击退可怕的发条大军，还世界以和平和正义。

IT之家在此附上官方介绍如下：

玩家将在奇幻的童话世界中挑战数十个具有挑战性的精美关卡，与巫师阿玛迪斯、盗贼卓雅和骑士庞提乌斯踏上冒险之旅，并对抗卑鄙狡猾的恶棍们，阻止他们想要夺权的野心。

此外，游戏中不仅可以单机游玩，同时还支援最多与三位好友合作，但关卡难度也会随之升级。

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