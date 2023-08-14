厦门航空宽体机全机队完成“空中 WiFi”升级，保证全程在线

IT之家 8 月 14 日消息，从 2018 年开始，东航、国航、海航、厦航等航空公司就陆续发布“手机解禁令”，但受限于政策及技术等多方面原因，乘客依然无法在飞机上肆无忌惮地玩手机，比如在飞机滑行、起飞、下降和着陆等关键阶段禁止使用手机等。

此外，国内民航客机空中互联网一直存在“3000 米限制”，飞机必须爬升至 3000 米高度以上才能连接卫星网络。

昨日，厦门航空宣布率先完成宽体机全机队空中互联网 3000 米以下开放使用升级，成为国内首家为旅客提供宽体机全机队航班全程不间断“空中 WiFi”上网服务的航空公司。

此次厦航宽体机全机队完成不间断“空中 WiFi”升级，乘客哪怕是在 3000 米以下也可以全程保持联网状态，比之前增加 30 至 40 分钟的上网时间。

据介绍，目前厦门航空机队已达 159 架：

9 架空客 A321neo

138 波音 737 系列 (9 架波音 737-700，119 架波音 737-800、10 架波音 737MAX8)

12 架波音 787 系列 (6 架波音 787-8，6 架波音 787-9)

IT之家查询相关资料发现，目前“空中 Wi-Fi”主要分两种模式，一种是无线局域网络，旅客只能连接客舱内的无线信号，浏览指定网页内的娱乐视听项目；另一种是空地互联，也就是能与地面上的网络连接，能办公、刷剧、网购、聊天。

此前吉祥航空也宣布将取消空中上网“3000 米使用高度限制”，并计划到 8 月底前完成 6 架飞机的空地互联系统改造与测试。

对于“在飞机上使用网络是否会影响飞行安全”这一问题，国航等航空公司此前就做出过解答：飞机在改装 Wi-Fi 设备前后都反复做了电磁兼容测试，不会对飞机的飞行通信系统造成干扰。

资费方面，东方航空、吉祥航空、川航等公司都有自家各类流量套餐，有的能用航空积分兑换，也有的可以在携程、航旅纵横等平台上购买。

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