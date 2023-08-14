领克 03+Cyan 定制版车型开启线上公售，限量 100 台

IT之家 8 月 14 日消息，领克汽车今日宣布：领克 03+Cyan 定制版 8 月 14 日 20:03 开启线上公售，但仅有 100 台。

新车基于领克 03 + 打造而来，在外观方面与 03 + 有非常明显的区别。新车采用了“Cyan 蓝车漆”、黑色车顶以及黄色赛道拉花，以及 Cyan 的拉花等。

新一代领克 03+Cyan 定制版提供了全新的车漆和涂装，车顶、引擎盖和反光镜采用黑化处理。IT之家注意到，它采用全铝合金引擎以及电控机械涡轮增压技术，底盘悬挂系统采用四轮独立悬挂等技术。

内饰方面，领克 03+Cyan 与 03 + 基本一致，包括 Alcantara 翻毛皮，还有 12.3 英寸全液晶仪表、12.8 英寸悬浮式中控屏、三辐式多功能方向盘、电子档把等。

新一代领克 03+ 采用了 Drive-E 2.0TD T5 Evo 高功率发动机，最大功率 195kW，峰值扭矩 380N・m。传动系统匹配 8 速自动变速箱，同时新车还拥有博格华纳适时四驱系统，其百公里加速时间可达 5.7 秒。

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