微软正为 PowerToys 打造全新主页，更直观、更方便

IT之家 8 月 15 日消息，微软正在为其高级 Windows 10 和 11 实用工具集 PowerToys 开发一个全新的主页。该主页旨在为用户提供一个“更直观的系统”，用于首次或更新后启动，以及一个功能丰富的设置主页。

新主页想象图

即将推出的新设计将使用户更容易判断某个实用工具是否开启或关闭（并根据需要运行或禁用它），快速了解快捷键和额外功能（例如使用键盘管理器重新映射键或启动主机文件编辑器），并提供指向特定“toy”的更多设置的链接。

PowerToys 的新主页仍处于开发中，用户可以向开发者反馈他们的想法。

IT之家注意到，PowerToys 近期迎来了 0.72 更新，引入了一些必要的优化（该应用程序现在占用的空间明显减少）和一个新的 Run 插件，允许用户生成哈希值和 GUID 值。还有鼠标高亮器新功能和 PowerRename 的改进，使其能够处理更大的文件集而不崩溃。PowerToys 可以免费在 Windows 10 和 11 上使用，该项目是开源的，任何人都可以参与开发并提供改进或新工具。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。