微软发布 PowerToys 0.72 更新：减少安装体积、增强光标高亮

IT之家 8 月 2 日消息，适用于 Win10 和 Win11 系统的微软官方系统增强工具 PowerToys 近日发布了 0.72 版本更新，主要修复了此前版本中用户反馈的 BUG，并提高了稳定性。

PowerToys 0.72 版本并未引入任何新的功能，只是添加了名为 Value Generator 的 PowerToys Run 插件，该插件可以生成哈希值和 GUID 值。

PowerToys 0.72 新版本还增强了 Mouse Highlighter，可以设置跟随光标四种高亮显示；新版本修复了 PowerRename 功能，修改大量文件时减少崩溃。

PowerToys 0.72 新版本在增强现有功能之外，还设法让安装占用空间减少了数百兆。

相比较 0.71 版本，64 位 0.72 版本的已安装应用体积从 1.15GB 缩小到 785MB；在文件管理器中，相关文件夹的体积从 3.10GB 缩小到 554MB。

IT之家注：用户可以从 Microsoft Store 或者 GitHub 下载 PowerToys，或者使用 winget（管理员模式下）命令：winget install --id Microsoft.PowerToys 安装。

Microsoft PowerToys 是一组免费的系统工具软件，由微软为 Windows 操作系统上的系统管理员设计。这些程序为系统加入或变更了一些功能，并加入更多自定义选项以提高生产力。

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