PayPal 任命新 CEO，自 2015 年与 eBay 分家后首次换帅

北京时间 8 月 15 日早间消息，当地时间本周一，数字支付巨头 PayPal 任命美国税务软件公司 Intuit 高管 Alex Chriss 为下一任首席执行官，希望在小企业支付市场占据更大份额。

Chriss 将于下个月取代 Paypal 现任首席执行官丹・舒尔曼（Dan Schulman）。舒尔曼将继续留在该公司董事会，直到明年 5 月举行下一届年度股东大会。

受此消息影响，本周一该公司股价上涨 2.8%，收于 63.27 美元。维权投资者埃利奥特管理公司在最近提交的一份文件中披露，其已解除了在 PayPal 的股份。

自从 2015 年从电子商务公司 eBay 分离以来，PayPal 将首次由一位新首席执行官掌舵。分析师指出，任命 Chriss 为首席执行官可能预示着该公司将更加关注并购业务。

分析师 William Blair 在报告中写道：“我们认为（Chriss 的）工作经验听起来与 PayPal 密切相关，因为该公司重新强调专注于小商户，并推出 PayPal 完全支付（Complete Payments）。”

PayPal 完全支付是针对中小企业的支付处理解决方案。

沃尔夫研究公司（Wolfe Research）认为，Chriss 在 Intuit 的最大成就是 2021 年该公司以 120 亿美元收购并整合了电子邮件营销软件 Mailchimp。

Chriss 在 Intuit 工作了大约 20 年，目前是该公司小企业和个体经营部的执行副总裁兼总经理。

沃尔夫研究公司分析师 Darrin Peller 说，“鉴于投资者对 PayPal 的主要担忧是该公司近年来收购和整合资产的记录欠佳，我们认为这（任命）是一个关键的积极因素。”

PayPal 利润薄，由此公司采取削减成本的措施，这些问题成为投资者讨论的焦点，分析师也担心科技巨头苹果公司在“先买后付”领域的竞争。

上周，该公司推出了一款美元稳定币（stablecoin），成为首家接受数字货币支付和转账的大型金融科技公司。

Chriss 的任命可能会激发人们对 PayPal 的并购雄心感到兴奋，但预计该公司的薄利润率将成为一个阻碍因素。

“我们认为 Chriss 接管后不会给公司带来太大的变化。鉴于维权投资者埃利奥特管理公司的参与，我们认为，该公司目前重点关注提高利润率和向股东返还资本，要改变这一点将非常困难。”

去年 8 月，埃利奥特公开了其在该公司的股份。虽然两家公司没有公开争执，但分析师说，Paypal 专注提高利润率可能是来自埃利奥特的压力。

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