PayPal 推出稳定币 PYUSD，美元比例 1：1

IT之家 8 月 7 日消息，PayPal 推出用于转账和支付的稳定币 PayPal USD（PYUSD），这是一种由美元存款、短期美国国债和类似现金等价物支持的数字货币，跟美元的比例 1：1，官网点此进入。

IT之家从官网注意到，PYUSD 可以进行个人转账、结账，以及在 PayPal 和其他外部钱包之间转移。PayPal 表示，用户还可以在 PayPal 支持的货币与 PYUSD 之间进行兑换。

PYUSD 将在未来几周内向拥有 PayPal Balance 账户的美国客户开放，并很快将在 PayPal 旗下的 Venmo 支付应用程序上提供。

该稳定币建立在以太坊之上，由 Paxos Trust Company 发行，该公司总部位于纽约，为客户提供受监管的区块链基础设施。

PayPal 总裁兼首席执行官丹・舒尔曼（Dan Schulman）在一份声明中表示：“向数字货币的转变需要一种稳定的工具，既要数字化原生，又要易于与美元等法定货币连接。”

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