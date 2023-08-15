威马汽车所持星晖新能源 60 亿股权被冻结，官方曾称近期有望复工复产

IT之家 8 月 15 日消息，国家企业信用信息公示系统网站显示，湖北星晖新能源智能汽车有限公司于近日新增一则股权冻结信息，被执行人为威马汽车科技集团有限公司。

威马汽车科技集团有限公司被冻结股权数额达 60 亿人民币，执行法院为黄冈市中级人民法院，执行裁定书文号为（2023）鄂 11 财保 2 号民事裁定书，冻结期限自 2023 年 8 月 11 日至 2026 年 8 月 10 日。

此外，威马汽车在 7 月 28 日已经被冻结股权数额 1967.62 万元，执行法院为上海市青浦区人民法院，冻结期限自 2023 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 28 日。目前，IT之家尚未查询到这两项冻结的具体原因。

值得一提的是，7 月 4 日威马汽车针对“威马汽车公司被列为失信被执行人” 一事作出回应称：“将积极推进新能源汽车出海计划，有望于近期复工复产，恢复正常运营。”

随后，威马汽车于 7 月 26 日在官方微博晒出新车排列在码头的照片，并配文“整装待发”。然而，让人没想到的是，仅过去不到一个月时间，威马汽车再次成为被执行人。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。