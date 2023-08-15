OPPO Enco M33 无线降噪耳机开售：Hi-Fi 级音质，首发价 249 元

IT之家 8 月 15 日消息，OPPO Enco M33 运动蓝牙耳机现已在京东平台开售，首发到手价 249 元，提供曜石黑、苍岭绿两款配色。

据IT之家此前报道，OPPO Enco M33 耳机据称“可消除 99.4% 有效噪声”，降噪深度达 45dB；搭载旗舰级的三麦克风设计与 AI 通话降噪技术；配备 12.4mm 超能动圈，为用户提供“Hi-Fi”级音质体验；采用全新的抗失真技术与超大音腔搭配，使音乐的细节“更加清晰真实地呈现”。

续航方面，OPPO Enco M33 在开启降噪功能的情况下，续航时长可达 20 小时；关闭降噪功能情况下，续航时长可达 28 小时，官方宣称“充电 10 分钟可听歌 20 小时”。

其他方面，OPPO Enco M33 还支持双设备快速切换、IP55 级防尘防水、便捷磁吸开关、蓝牙 5.2 低延时传输等功能及配置。Enco M33 采用光滑亲肤材料制成，符合人体工学的弧形设计。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。