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OPPO Enco M33 无线降噪耳机开售：Hi-Fi 级音质，首发价 249 元

2023/8/15 10:49:00 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 15 日消息，OPPO Enco M33 运动蓝牙耳机现已在京东平台开售，首发到手价 249 元，提供曜石黑、苍岭绿两款配色。

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据IT之家此前报道，OPPO Enco M33 耳机据称“可消除 99.4% 有效噪声”，降噪深度达 45dB；搭载旗舰级的三麦克风设计与 AI 通话降噪技术；配备 12.4mm 超能动圈，为用户提供“Hi-Fi”级音质体验；采用全新的抗失真技术与超大音腔搭配，使音乐的细节“更加清晰真实地呈现”。

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续航方面，OPPO Enco M33 在开启降噪功能的情况下，续航时长可达 20 小时；关闭降噪功能情况下，续航时长可达 28 小时，官方宣称“充电 10 分钟可听歌 20 小时”。

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其他方面，OPPO Enco M33 还支持双设备快速切换、IP55 级防尘防水、便捷磁吸开关、蓝牙 5.2 低延时传输等功能及配置。Enco M33 采用光滑亲肤材料制成，符合人体工学的弧形设计。

京东 OPPO Enco M33 运动蓝牙耳机 249 元直达链接

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关键词：OPPO耳机OPPO Enco M33

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