五菱星光轿车官图发布：全新设计语言，纯电 / 插混两种风格

IT之家 8 月 15 日消息，五菱全新星光轿车于近日出现在了工信部申报名单中，提供纯电 / 插混两种动力形式，从尺寸来看预计为中型轿车。

今日，五菱星光的官方图片正式发布，为我们展示了这款车型的外观设计。

从图中可以看到，五菱星光采用了最新的设计语言，提供纯电及插混两种风格前脸，主要是格栅造型有区别，纯电版采用了封闭式设计。

此外，新车前脸部分也有差异，纯电 / 插混版采用了不同的大灯设计，纯电版为分体式，且向上有个弯曲设计。

该车的尾部采用了贯穿式尾灯，造型也很有特色，整体组成门拱形状，车身两侧还加入了哑光饰条进行点缀。

五菱星光申报信息显示，该车长 4835mm、宽 1860mm、高 1515mm，轴距 2800mm。

IT之家附该车动力参数如下：

纯电车型：配备珠海英搏尔电气电机，最大功率 100kW，最高车速 150km/h，配备磷酸铁锂电池。

插混车型：配备 1.5L 发动机，最大功率 78kW，电机参数预计与纯电车型一致，最高车速 145km/h，同样配备磷酸铁锂电池。

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