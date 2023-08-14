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五菱全新轿车“星光”完成工信部申报：车长超 4.8 米，提供纯电 / 插混双动力

2023/8/14 19:14:15 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 8 月 14 日消息，工信部今日公布了《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 374 批），简单来说，又到了一月一度的“工信部车展”环节。这次，上汽通用五菱一款此前从未预告过的新车 —— 五菱星光完成申报

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新车提供纯电 / 插混两种动力形式，从尺寸来看预计为中型轿车：长 4835mm，宽 1860mm，高 1515mm，轴距 2800mm

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该车采用了时下流行的封闭式前脸设计，整车线条简洁流畅，配有细长的日间行车灯，并与大灯、格栅组成一张极富张力的表情。插混车型则配有中网，形状与五菱 LOGO 相呼应。尾部方面，新车配备了贯穿式尾灯，整体组成门拱形状，看上去颇为干练。

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IT之家附该车动力参数如下：

纯电车型：配备珠海英搏尔电气电机，最大功率 100kW，最高车速 150km/h，配备磷酸铁锂电池。

插混车型：配备 1.5L 发动机，最大功率 78kW，电机参数预计与纯电车型一致，最高车速 145km/h，同样配备磷酸铁锂电池。

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关键词：五菱五菱星光

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