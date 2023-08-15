AMD R7 7840S / R5 7640S 处理器联想独占上市，主要参数与 U 系列一致

IT之家 8 月 15 日消息，联想 YOGA Air 14s 笔记本今日开卖，搭载了定制的 R7 7840S 处理器，首发 7999 元。海外，这款笔记本还可选 R5 7640S 处理器，同样是联想定制，售价 1331 欧元（IT之家备注：当前约 10555 元人民币）起。

目前，AMD 暂未公布这两款处理器的参数。IT 之家在联想方面了解到，这两款 S 处理器的主要参数与 U 系列是一样的，区别在于 S 系列采用了联想专属定制的 FP8 封装版。联想方面表示，S 系列处理器的 AI 模块以及对于微软的 Studio Effect 支持与 U 系列不一样。简单来说，R7 7840S 是一个更高阶的 Special 版本。

参数方面，R7 7840S 为 8 核 16 线程，3.3-5.1GHz；R5 7640S 为 6 核 12 线程，3.5-4.9GHz。

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