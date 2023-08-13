联想 ThinkBook Plus Twist 笔记本今晚开卖：OLED + 彩色墨水双屏，11999 元

IT之家 8 月 13 日消息，联想 ThinkBook Plus Twist 笔记本 8 月 14 日 0 点开卖，搭载 OLED 和彩色墨水双屏，屏幕支持 180 度旋转，i7-1355U 16G 512G 配置售价 11999 元。

IT之家整理 ThinkBook Plus Twist 规格如下：

ThinkBook Plus Twist 主屏幕是一个 13.3 英寸的 2.8K OLED 触控面板，100% DCI-P3 色域；副屏为 12 英寸彩色电子墨水面板，支持触控，12Hz 刷新率。联想官方表示，通过精密双向转轴，ThinkBook Plus Twist 不仅可以完成开合动作，还能实现屏幕水平翻转。此外，用户可随意切换标准笔记本电脑、沉浸式办公、全功能平板电脑与电子墨水笔记本 / 阅读器四种模式。

配置方面，这款笔记本搭载 13 代英特尔 U 系列处理器，可选 16GB DDR5 内存。机身重量为 1.35kg，厚度 17.7mm，接口包括两个 USB-C 和一个耳机接口，电池容量 56Wh。

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