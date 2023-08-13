首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>笔记本

联想 ThinkBook Plus Twist 笔记本今晚开卖：OLED + 彩色墨水双屏，11999 元

2023/8/13 10:31:36 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 8 月 13 日消息，联想 ThinkBook Plus Twist 笔记本 8 月 14 日 0 点开卖，搭载 OLED 和彩色墨水双屏，屏幕支持 180 度旋转，i7-1355U 16G 512G 配置售价 11999 元。

IT之家整理 ThinkBook Plus Twist 规格如下：

ThinkBook Plus Twist 主屏幕是一个 13.3 英寸的 2.8K OLED 触控面板，100% DCI-P3 色域；副屏为 12 英寸彩色电子墨水面板，支持触控，12Hz 刷新率。联想官方表示，通过精密双向转轴，ThinkBook Plus Twist 不仅可以完成开合动作，还能实现屏幕水平翻转。此外，用户可随意切换标准笔记本电脑、沉浸式办公、全功能平板电脑与电子墨水笔记本 / 阅读器四种模式。

配置方面，这款笔记本搭载 13 代英特尔 U 系列处理器，可选 16GB DDR5 内存。机身重量为 1.35kg，厚度 17.7mm，接口包括两个 USB-C 和一个耳机接口，电池容量 56Wh。

京东 ThinkPad 联想 ThinkBook Plus Twist 双面屏轻薄本  13.3 英寸 彩色墨水屏  i7-1355U 16G 512G 2.8K 触控屏 11999 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：ThinkBook笔记本

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用