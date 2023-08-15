“侵权照片”竟是自己的，科普博主“Jeff 的星空之旅”称被视觉中国索赔 8 万元

IT之家 8 月 15 日消息，视觉中国长期以来争议声不断，今日有科普博主“Jeff 的星空之旅”发布微博，声称“视觉中国打电话要求其支付 173 张照片侵权费 8 万余元”，该博主同时表示，这些照片实际上是他自己拍摄的，且并未与视觉中国进行过任何合作，因此要求“视觉中国对此提供合理解释”。

▲ 图源 “Jeff 的星空之旅”发布的微博

IT之家经过查询得知，博主“Jeff 的星空之旅”是一名专注于拍摄星空的摄影师，此前曾和人民号等媒体进行多次直播合作，被粉丝亲切地称呼为“姐夫”。而从博主发布的相关微博中透露，视觉中国声称其 173 张照片涉及“素材库侵权”，并提供了两种方式用于和解：

双方合作：视觉中国要求该博主购买素材库素材，购买数量不低于 173 张，每张图片单价为 300 元 / 张，合作期限为 1 年，合作协议签订后，之前使用图片的责任合约直接免责，并“可从视觉中国的图库中另行挑选 173 张图片下载使用”。

双方和解：视觉中国要求该博主支付 173 张“侵权照片”使用费用，图片单价为 500 元 / 张。

▲ 图源 “Jeff 的星空之旅”发布的微博

博主“Jeff 的星空之旅”对此表示，自己从来没有将自己的照片上传到视觉中国素材库中，也并未与视觉中国进行合作，因此该博主质疑视觉中国“你从哪里非法获得了这些照片进行非法销售的，获得了多少非法收益？ 你又拿我的照片去起诉了多少公司，获得了多少非法收益？”

▲ 图源 “Jeff 的星空之旅”发布的微博

截至IT之家发稿，视觉中国官方并未对该博主进行回应，博主微博下评论区各路网友议论纷纷：

《中国国家天文》杂志官方微博“中国国家天文”表示：“我们也收到过类似电话，诸如美国航天局 NASA 发布的公版图片都算作他们的版权。”

有网友“冉先森”表示，“看截图上的版权链条，这些图是以 Jeff Dai 的名字上传到 Stocktrek Images 的，Stocktrek Images 同步到 Getty Images 销售，Getty Images 又同步到视觉中国进行销售的。”

网友“冉先森”同时表示，“版权署名很多人都会写成网名，不一定用真名，这个摄影师海外也写的是英文名，这种多级代理，图库也不会把摄影师的真实信息对外披露，这个也属于乌龙了。”

下列跟评同样议论纷纷，有网友“谢谢你温暖了我的世界”表示“看当初和第一个网络平台签的合同怎么规定的，授权是一般授权还是除了被授权方其他人不得使用的那种授权。”

▲ 图源 “Jeff 的星空之旅”发布的微博

▲ 图源 “Jeff 的星空之旅”发布的微博

不过上述内容还有待验证，究竟视觉中国出于何种手段获得了原作者的图片，目前视觉中国还未给出任何解释，就整件事情而言，视觉中国如此“版权诉讼”行为可谓也是令人捧腹之余，唏嘘不已。

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